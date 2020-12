La star de « Teen Mom OG », âgée de 28 ans, a publié mardi sur son compte Twitter vérifié la fin de la grossesse le jour de Thanksgiving.

« J’étais enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé », a tweeté Lowell dans un communiqué. « C’est douloureux à partager. »

Elle a déclaré à la publication qu’elle et Baltierra avaient appris qu’ils attendaient des jours avant Thanksgiving et qu’elle était tellement excitée qu’elle a passé six tests de grossesse pour en être sûre.