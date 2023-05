Catelynn Lowell souhaite à sa fille Carly un joyeux 14e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Catelynn Lowell31 ans, a souhaité à sa fille aînée carly un joyeux 14e anniversaire avec la plus belle publication Instagram le 18 mai. Maman ado La star a partagé plusieurs photos de Carly, qui est née en 2009 et a été abandonnée pour adoption par Catelynn et son père Tyler Baltierra. Catelynn a inclus d’adorables photos de Carly avec ses trois autres filles, Rya Rose18 mois, Vaeda Luma4 et Règne de Novalee, 8. « Il y a 14 ans, cette incroyable petite fille est née ! » Catelynn a écrit sur Carly dans sa légende. « Ça alors si elle savait seulement combien de personnes elle a touché et changé ❤️ Joyeux anniversaire Carly 🎂🎈 nous t’aimons tellement !!! » elle a ajouté.

Catelynn a donné naissance à Carly lorsqu’elle a été présentée sur 16 et enceinte sur MTV. Catelynn et Tyler ne pouvaient pas soutenir financièrement leur fille à l’époque, alors ils ont décidé de la mettre en adoption. Carly a été élevée par ses parents adoptifs aimants Brandon et Il y a un, mais Catelynn et Tyler entretenaient toujours une relation avec leur première fille. En 2021, Catelynn a déclaré Nous hebdomadaire qu’elle et Tyler ont une « bonne relation » avec les parents adoptifs de Carly.

« Ce sont ses parents. Ils peuvent prendre toutes les décisions pour elle et à juste titre », a déclaré Catelynn dans l’interview. Sur un épisode de Maman ado cette année-là, Tyler a admis qu’il se sentait parfois « inférieur » aux parents de Carly. « Je ne fais pas confiance à ce que je vais dire parfois. Il est tout simplement très difficile de naviguer et de se sentir proche dans une relation lorsque vous devez constamment deviner votre approche et votre livraison », a-t-il déclaré.

Catelynn et Tyler n’ont pas vu Carly pendant deux ans à cause de la pandémie de COVID-19. Le couple a joyeusement retrouvé sa fille dans un épisode de Maman adolescente OG fin 2021. « Les gens pourront voir quelle a été notre réaction du premier au dernier jour, du départ et même juste comme le début de la visite et des choses comme ça, ce qui, je pense, est vraiment important », a déclaré Catelynn. dans une interview avec E! News avant la diffusion de l’épisode. La star de MTV a également dit que c’était « génial » qu’elle puisse lui montrer la relation de Tyler avec Carly dans la série.

