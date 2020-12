Au milieu d’une perte de grossesse en deuil, Catelynn Lowell a partagé son espoir d’avoir un enfant de plus.

le Adolescent maman og star s’est adressée aux médias sociaux avec un message franc sur son souhait d’agrandir sa famille. « Je veux juste un bébé de plus », a-t-elle écrit sur Facebook. « Est-ce pour [sic] beaucoup à souhaiter / à vouloir? Je prie pour que le seigneur nous en bénisse une de plus… sinon je suis absolument reconnaissant pour les 3 belles petites filles en bonne santé que nous avons. «

« Le chagrin de perte / fausse couche infantile est réel », a ajouté Lowell à une capture d’écran partagée sur son histoire Instagram. «Tu n’es PAS seul et je sais que je ne le suis pas non plus… ferme [sic] difficile parfois. «

Élaborant sur ses sentiments après avoir subi une perte de grossesse, la mère a partagé un rappel réconfortant pour tous les autres parents en difficulté. «Ce chagrin / tristesse vient par vagues», écrit-elle, «et c’est OK!

Début décembre, la star, devenue célèbre sur 16 et enceinte, a partagé avec les fans qu’elle était en train de pleurer une perte récente. « J’étais enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé », a-t-elle écrit dans une note sur les réseaux sociaux. « Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement de celle-ci et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et tout le traumatisme émotionnel qui suit une telle perte dans une année déjà terriblement difficile. »