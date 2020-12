Catelynn a déjà subi une fausse couche en 2017, ce qui l’a amenée à demander des conseils pour une dépression post-partum.

Elle a déclaré dans une interview de juin 2019 qu’elle avait subi des crises de panique dans les semaines suivant la perte de sa grossesse et avait même envisagé de se suicider. Finalement, elle a soulevé la question avec Tyler et sa famille, qui l’ont encouragée à demander de l’aide. «J’étais juste honnête avec eux», se souvient-elle. «J’ai dit, tu sais, ‘je pense vraiment à toutes ces choses folles’, et j’étais juste comme, tu sais, je pense que j’ai besoin d’aide avant de faire quelque chose comme … je regretterai ou , tu sais, j’ai juste besoin de faire quelque chose parce que j’ai ces pensées folles et tout ça. «

Après avoir commencé le traitement, la star a déclaré qu’elle avait appris: « C’est normal d’être comme » Wow, ça craint parfois « et aussi de se sentir bien aussi. Mais il faut aussi ressentir de la tristesse. Vous ne pouvez pas simplement le brosser Pour aller mieux, vous devez ressentir ce que vous ressentez. «

Puis, en février 2019, le couple a accueilli leur troisième fille, Vaeda, qui est la petite soeur de Carly, 11 ans, et Novalee, 5.