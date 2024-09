Catelynn Lowell dit qu’elle a été bloquée par les parents adoptifs de sa fille

Catelynn Lowell partage un aperçu des aspects difficiles du processus d’adoption.

Le Maman adolescente une ancienne élève a partagé qu’elle n’avait plus le droit de contacter les parents adoptifs d’elle et de son mari Tyler Bartierrala fille biologique de Carly14 ans, qu’elle a donné en adoption en 2009 dans l’émission de MTV 16 ans et enceinte.

« L’adoption est une folie », a écrit Catelynn dans une story Instagram du 9 septembre. « Je suis bloquée parce que j’envoie des mises à jour et des photos de ses sœurs… Comment est-ce juste pour Carly et ses frères et sœurs ? »

Et tandis que la femme de 32 ans, qui a également des filles Novalée9, Vaeda5 et Rya2, avec Tyler – a admis que la situation la rendait « triste, c’est sûr », elle a dit qu’elle était surtout inquiète de ce que cela faisait ressentir aux enfants concernés.

« Quand on est une mère biologique, on n’a pas son mot à dire… on n’a aucun contrôle », a poursuivi Catelynn. « Tout ce que je peux faire, c’est montrer à Carly à l’avenir à quel point j’ai essayé et continue de le faire… elle peut prendre elle-même la décision de comprendre qui a exclu qui. »

Et Catelyn n’essaie pas de « mettre en colère » les parents adoptifs de Carly avec son message. Comme elle l’a dit, « je partage littéralement mes propres sentiments, sans les insulter ni rien de ce genre. »