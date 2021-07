Catelynn Lowell de Teen Mom dit qu’elle est « bénie et reconnaissante » dans de nouvelles photos de son mari Tyler Baltierra et de leurs deux enfants

Catelynn Lowell de TEEN Mom a apprécié sa famille et sa vie lors d’une sortie amusante avec ses enfants et son mari, Tyler Baltierra.

Catelynn et Tyler, 29 ans, ont emmené leurs enfants à la foire où les feux d’artifice ont regardé et ont fait des manèges.

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra de Teen Mom OG et leurs filles, Novalee, six ans, et Vaeda, un[/caption]

La star de télé-réalité a partagé d’adorables photos de leur sortie sur Instagram en disant qu’elle se sentait « bénie » par sa famille.

Sur une photo, Tyler tient leur fille d’un an, Vaeda, dans ses bras alors que le tout-petit voit des feux d’artifice pour la première fois.

La photo suivante montrait Tyler être un père aimant et aider ses filles sur le manège avant de monter sur la grande roue avec sa fille, Novalee, six ans.

« Les enfants se sont bien amusés ce soir et c’était la première fois que Vaedas voyait des feux d’artifice #blessedandgrateful », Catelynn a légendé le message.

Le couple est enceinte de leur quatrième enfant[/caption]

Le couple a été ensemble depuis plus de 15 ans et attendent actuellement leur quatrième fille ensemble, après avoir placé la première en adoption.

En juin, le couple de télé-réalité réuni avec leur fille aînée, Carly, 12 ans, qu’ils avaient placée en adoption.

Le couple n’avait pas vu le préadolescent depuis environ deux ans en raison de la pandémie.

La conseillère en adoption de Catelynn et Tyler, Dawn Baker, a partagé une photo avec eux et a écrit : « Un week-end tellement amusant avec quelques-unes de mes personnes préférées. #12yearvisit #openadoption #love.

Le couple a abandonné sa première fille Carly à l’âge de 16 ans[/caption]

Ce même mois, Maman ado l’hôte de la réunion, le Dr Drew, a affirmé que les parents adoptifs de Carly, Brandon et Teresa, limitent sa relation avec Catelynn et Tyler.

Brandon et Teresa ne veulent pas que le jeune de 12 ans soit sous les feux de la rampe.

Dans une interview avec Heather McDonald de l’émission YouTube Juicy Scoop, le Dr Drew a déclaré : « Je pense [Carly’s parents] ferment en quelque sorte l’accès parce qu’ils ne veulent pas des caméras et qu’ils ne veulent pas faire partie de l’histoire.

« [Her parents] ont été adorables, au fait.

Ils ont retrouvé Carly en juin après que la pandémie les a forcés à se séparer[/caption]

Attendant actuellement sa quatrième fille, Catelynn a partagé clips de sa grossesse en mai.

Catelynn et Tyler sont considérés comme le couple le plus fort de toute la franchise et sont restés ensemble pendant toute la série.

Plus récemment, le couple a passé du temps ensemble alors qu’ils se préparaient à accueillir leur quatrième enfant, une autre fille.

Cette semaine, Tyler a partagé qu’il avait organisé un dîner époustouflant dans les bois pour eux deux.

Le couple a fêté ses 15 ans ensemble cette semaine[/caption]





Des luminaires suspendus, dont le montage a pris environ trois heures, décoraient les arbres environnants de haut en bas.

Les « Stargazer Lillies », qui sont les « favoris » de Catelynn, ont également été placées sur la table blanche.

Selon la légende, Tyler a concocté du « filet mignon sur le gril avec des haricots verts et des pommes de terre pour couronner le tout! »

Dans la légende de la vidéo, Tyler a écrit : « Rien ne sera probablement jamais suffisant pour lui montrer à quel point elle compte vraiment pour moi… mais ce n’est pas grave, car j’adore essayer de toute façon ! »