Catelynn et Tyler Baltierra de Teen Mom révèlent leurs astuces parentales pour enseigner à leurs filles «comment être aimées»

Les stars de TEEN Mom Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont révélé leurs astuces parentales pour les crises de colère, les larmes et les tout-petits TRÈS pleurnichards.

Le couple est ensemble depuis plus de 15 ans et attend actuellement leur quatrième fille ensemble, après avoir placé la première en adoption.

Donner la priorité à leurs enfants

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont trois filles ensemble et attendent leur quatrième Crédit : Instagram

L’un des actes les plus altruistes que Cate et Tyler ont montré en tant que parents a été d’abandonner leur fille aînée, Carly, pour adoption après l’avoir eue à l’âge de 16 ans.

À l’époque, Tyler et Cate ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas offrir à leur fille la meilleure vie possible car ils étaient encore des enfants au lycée et avaient des relations instables avec leur propre famille.

Les deux ont pris la décision difficile de céder Carly à un autre couple dès sa naissance.

Bien qu’ils l’aient abandonnée, ils voulaient toujours combler ce vide et être présents dans sa vie en optant pour une adoption ouverte, ce qui leur a donné l’occasion de rendre visite à Carly.

À ce jour, Tyler et Cate recherchent leur première fille et espèrent même pouvoir leur montrer les épisodes où elle est née.

Communication ouverte entre frères et sœurs

Ils ont donné leur première fille en adoption Crédit : MTV/Teen Mom

Bien qu’ils n’aient élevé que trois de leurs quatre filles, Catelynn et Tyler ont choisi de parler ouvertement de Carly à leurs plus jeunes filles.

Deux ans après avoir abandonné Carly, ils ont accueilli leur fille Novalee et après cela, ils ont eu Vaeda. Ils attendent actuellement leur quatrième fille.

Novalee est plus consciente qu’elle a une sœur aînée qui ne vit pas avec eux et ils lui ont expliqué la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas la garder à l’époque.

Il est également possible que Carly ait également rencontré ses jeunes frères et sœurs.

Demander de l’aide sur la santé mentale

Ils ont tous deux demandé de l’aide pour leur santé mentale Crédit : Instagram/Tyler Baltierra

Après avoir eu leur deuxième fille, Novalee, Catelynn a développé une dépression post-partum, qui n’a fait qu’empirer après une fausse couche.

Bien que Novalee soit très jeune à l’époque, Catelynn a choisi d’entrer plusieurs fois en cure de désintoxication afin d’améliorer sa santé mentale.

Elle a décidé de suivre une thérapie après avoir révélé qu’elle avait des idées suicidaires.

La mère de deux enfants était en cure de désintoxication pendant des années et a même aidé son propre mari à demander de l’aide lorsqu’il était mécontent de leur relation.

Tyler et Cate font tous deux l’effort conscient d’être dans un meilleur espace de tête pour leurs filles.

Travailler sa relation de couple pour être de meilleurs parents

Ils ont travaillé sur leur relation pour être de meilleurs parents Crédit : Getty

Avant d’avoir leur deuxième fille et de se marier, Tyler et Catelynn sont apparus dans une saison de thérapie de couple alors qu’ils cherchaient à améliorer leur relation.

Grâce à la thérapie, Tyler s’est rendu compte qu’il n’était pas prêt à se marier à seulement 20 ans et ils ont continué à travailler sur leur relation avant de passer à l’étape suivante.

De plus, alors que Catelynn était enceinte de leur troisième enfant, ils se sont brièvement séparés après avoir réalisé qu’ils n’avaient aucune identité en tant qu’individus. Ils étaient ensemble depuis l’âge de 13 ans.

A l’initiative de Tyler, les deux se sont séparés pendant un mois et ont vécu séparés avant de se remettre ensemble plus fort.

Fixer des limites

Ils sont doués pour fixer des limites pour protéger leurs filles Crédit : Instagram

Catelynn et Tyler ont tous deux grandi dans des foyers brisés – la mère de Catelynn était « imprévisible » tandis que le père de Tyler était en prison pendant des années.

Dans un étrange tournant du destin, leur relation d’amoureux a réuni leurs parents et ils se sont mariés lorsque les stars de Teen Mom étaient au lycée.

Parce qu’ils venaient d’un mauvais environnement, ils ont fait l’effort conscient de fixer des limites à leurs familles lorsque les choses allaient mal.

Pendant 16 ans et enceinte, Cate a quitté la maison lorsque sa relation avec sa mère s’est détériorée, et à ce jour, Tyler garde son père à bout de bras pour empêcher ses filles de se blesser.

En raison de leurs propres expériences, ils apprennent à leurs filles à garder ceux qui comptent vraiment et qui ont une influence positive dans leur vie.