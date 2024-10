Cate Blanchett sur la « réalité poétique » de Disclaimer, la série télévisée qui ressemble à « sept films dos à dos »

Ouvrez cette photo dans la galerie : Cate Blanchett assiste à la première de Disclaimer lors du Festival international du film de Toronto 2024 au Royal Alexandra Theatre le 9 septembre à Toronto.Emma McIntyre/Getty Images

De nombreux jeux sont joués tout au long des sept épisodes, ou « chapitres » comme préfère les appeler son créateur, de l’excellente nouvelle série limitée d’Alfonso Cuarón. Clause de non-responsabilité.

En première sur Apple TV+ ce vendredi, Clause de non-responsabilité suit le drame du chat et de la souris entre la documentariste primée Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) et l’enseignant à la retraite Stephen Brigstocke (Kevin Kline). Au début de l’histoire, les deux sont séparés par les générations, la géographie et la classe sociale, le mystère central de Clause de non-responsabilité c’est ainsi que les deux pourraient être éventuellement liés – et encore moins si étroitement liés qu’ils alimenteraient ce qui semble être la vendetta de Stephen visant à faire honte à Catherine de la vie publique.

Pour arriver à la réponse terriblement bouleversante, Cuarón – adaptant le roman qui tourne les pages de Renee Knight – engage son public dans un certain nombre de jeux visuels et narratifs, dont la nature oscille entre une noblesse luxueuse et une variété de salon bon marché.

Les réputations sont ruinées, les relations sont mises à l’épreuve et le passé revient hanter les vivants avec une telle férocité que certains personnages pourraient simplement souhaiter leur mort. Mais le plus grand conflit de volontés vient du côté de Blanchett, étant donné que son personnage doit rester ce qu’on pourrait appeler charitablement une énigme jusqu’à ce que Clause de non-responsabilitéLe tout dernier chapitre de, qui bouleverse l’intégralité de l’histoire avec une force si brutale que le public pourrait être obligé de revoir l’intégralité de l’histoire, pour repérer les indices et les indices.

C’est exactement l’effet que Blanchett espérait obtenir lorsqu’elle a signé ce projet ambitieux, tourné en grande partie dans un ordre chronologique, à travers les continents et avec certains des plus grands noms du cinéma (dont les directeurs de la photographie Emmanuel « Chivo » Lubezki et Bruno Delbonnel) travaillant pour élever la forme du petit écran en quelque chose de plus grand.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Cate Blanchett dans le rôle de Catherine Ravenscroft dans Disclaimer, diffusé en première le 11 octobre sur Apple TV+.Sanja Bucko/Apple TV+

« Il y avait une tension incroyable dans la mesure où mon personnage ne pouvait pas exprimer son point de vue dans un certain nombre de ces chapitres, donc c’était difficile d’être ambigu pendant aussi longtemps et de vivre avec autant de tension », a déclaré Blanchett dans une interview lors du Festival international du film de Toronto le mois dernier.

L’actrice est au TIFF comme Clause de non-responsabilité fait le tour des festivals de cinéma de la saison d’automne, une autre indication que l’équipe créative considère la production bien plus qu’une autre offre de contenu sur petit écran à gogo. Tout comme Cuarón n’a jamais appelé Clause de non-responsabilité une « série » dans les interviews, Blanchett fait également référence au projet exclusivement dans le langage plus cinématographique des « chapitres » plutôt que des « épisodes ».

« C’était presque comme faire sept films consécutifs », explique Blanchett. « Et avec les plus grands cinéastes vivants qui l’éclairent aussi. Ce qui signifiait qu’il y avait beaucoup de temps d’attente. Mais on apprend à gérer ça – c’est le travail.

Le travail dans Clause de non-responsabilitéLe cas de Blanchett s’ajoute à l’un des rôles les plus difficiles de Blanchett dans une carrière qui en déborde. Dans le rôle de Catherine, qui est ciblée par Stephen avec une force si brutale et si juste que le public est obligé presque immédiatement de la calomnier, Blanchett doit incarner une femme constamment sur la défensive. Alors que la série avance et avance dans le temps, les véritables enjeux de Clause de non-responsabilité se dévoilent.

Quant à la façon dont le public pourrait vivre l’histoire, les quelques chanceux du TIFF et de la Mostra de Venise ont pu regarder soit une sélection de chapitres, soit l’intégralité du film. Clause de non-responsabilité sur grand écran, comme Cuarón l’avait prévu – Blanchett est philosophique à la fois sur l’état du média et sur la place qu’elle y occupe.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Cate Blanchett est au TIFF alors que Disclaimer fait le tour des festivals de cinéma de la saison d’automne, une autre indication que l’équipe créative considère la production bien plus qu’une autre offre de contenu sur petit écran à gogo.Emma McIntyre/Getty Images

« Avec la narration sérialisée, vous devenez en quelque sorte l’esclave du récit. Ainsi, même si les visages et les voix que nous voyons à l’écran sont moins homogènes qu’avant, la manière dont ces choses sont diffusées et commandées devient de plus en plus homogène », dit-elle. « Des choses très différentes peuvent commencer à avoir le même goût. Et ce que j’ai aimé chez Alfonso, c’est qu’il a dit : « Je ne sais pas comment faire ce genre de choses ». Il faisait donc en réalité un film divisé en sept chapitres.

Même si Blanchett n’a pas jusqu’à présent hésité à regarder la télévision. L’actrice a fait ses débuts à la télévision australienne et il y a à peine quatre ans, elle était en tête d’affiche de la prestigieuse série limitée FX. Mme Amérique.

« Cela semble un peu prétentieux de les appeler « chapitres », mais c’est vrai », dit Blanchett, faisant référence à Clause de non-responsabilité. « D’une manière ou d’une autre, l’intention de le voir au cinéma maintient les idées grandes et je pense qu’elle permet d’atteindre, oserais-je dire, une réalité poétique qui n’a pas toujours besoin d’avoir un sens narratif. C’est ce que j’aime dans ce film : il y a un sens rythmique dans cette série, ou ce film, qui défie, je suppose, les choses plus conventionnelles.

L’un des projets les plus techniques de la carrière innovante de Cuarón – pensez à la « prise unique » tourbillonnante du réalisateur lors du détournement de voiture à Enfants des hommesou le chaos flottant de Pesanteur – Clause de non-responsabilité Il a fallu près d’un an pour tourner, Blanchett et le reste du casting (y compris Sacha Baron Cohen dans un rôle dramatique rare, jouant le mari de Catherine) devant vivre avec leurs personnages et leurs perspectives changeantes plus longtemps qu’un long métrage. un film, ou même une série d’une seule saison, pourrait l’exiger.

« Nous tirons toujours Clause de non-responsabilitéje pense », dit Blanchett en riant, notant qu’elle a pris un an de congé après le projet, puis s’est rafraîchie avec la farce politique. Rumeurs des réalisateurs canadiens Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson, un film qui ne pourrait pas être plus différent dans le ton et l’exécution.

« Bizarrement, chaque travail n’est pas, par défaut, un antidote à celui qui le précède », dit Blanchett, soulignant que la planification accidentelle et le bon timing régissent la journée, pas nécessairement la sensibilité thématique ou narrative.

Cependant, l’emploi du temps de Blanchett aurait pu laisser la place à Clause de non-responsabilitécependant, son dernier épisode – ou chapitre, mes excuses – rend l’ensemble de l’effort intéressant, voire monumental.

« Ce dernier épisode était très important, et Cate tenait absolument à ce qu’il fonctionne – pas seulement en tant qu’acteur dans le film, mais en tant que collaboratrice à plein temps », a déclaré Cuarón dans une interview séparée. « Son crédit en tant que productrice exécutive n’est pas seulement cosmétique. Elle était très préoccupée par le fait que nous ne tricherions à aucun moment. C’est son travail.

Avis de non-responsabilité les deux premiers épisodes seront diffusés le 11 octobre sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes ajoutés tous les vendredis jusqu’au 15 novembre.

Revoir

Clause de non-responsabilité

Écrit et réalisé par Alfonso Cuarón

En vedette Cate Blanchett et Kevin Kline

Classification N / A; 343 minutes

Diffusion sur Apple TV+

Le choix des critiques

Avec l’épopée en sept chapitres Clause de non-responsabilitéAlfonso Cuarón livre ce qui pourrait être soit le dernier grand acte de l’ère de la télévision de prestige, soit peut-être un écho retentissant des plus grands jours de ce média, à l’époque où Les Sopranos et Le fil a stimulé l’imagination du public quant à ce qui peut être accompli avec une narration en série.

Répartis entre perspectives et voix off – y compris la rare narration à la deuxième personne – Clause de non-responsabilité détaille l’animosité entre un professeur d’école londonien à la retraite nommé Stephen (Kevin Kline, adoptant un accent anglais très convaincant) et la documentariste Catherine (Cate Blanchett). Les détails de leur relation sont enfouis dans des flashbacks impliquant un Britannique d’une vingtaine d’années nommé Jonthan (Louis Partridge) en vacances en Italie, dont les détails s’accumulent progressivement, aboutissant à une finale émotionnellement dévastatrice.

Cela dit, il y a une bosse à mi-histoire dans l’adaptation par Cuarón du roman de Renee Knight, une bosse qui a un sens contextuel une fois que vous atteignez la fin du voyage, mais qui menace d’envoyer certains publics se précipiter pour le confort d’un film plus digeste de deux heures. Considérez cette critique comme son propre genre de clause de non-responsabilité : respectez-la, car le travail de Cuarón ici est un tour de magie bouleversant de narration en série, conçu avec l’ambition et l’innovation d’un véritable visionnaire du cinéma. BARRY HERTZ