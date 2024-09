Cate Blanchett reçoit un message de George Clooney à Saint-Sébastien

Cate Blanchett, tellement appréciée par le Festival du Film de Saint-Sébastien de cette année qu’elle figurait sur l’affiche officielle de l’événement, a reçu un message vidéo sentimental de la part de son collègue acteur George Clooney alors qu’elle acceptait son Donostia Award samedi soir.

La star australienne, connue pour ses rôles dans des films tels que L’aviateur, Le Seigneur des Anneaux trilogie et plus récemment, la nominée aux Oscars Goudrona été reconnue sur la côte espagnole pour ses réalisations cinématographiques.

« Putain de George ! » a commenté Blanchett en essuyant son mascara après son ovation au théâtre Kursaal de Saint-Sébastien. Clooney avait déclaré dans la vidéo : « Je veux dire qu’il y a le métier d’acteur, et puis il y a le métier d’acteur en tant qu’art, et nous reconnaissons cet art… J’ai eu la chance de te diriger et de jouer avec toi, et tu fais toujours en sorte que tout le monde autour de toi se sente chanceux d’avoir la chance de travailler avec quelqu’un qui est si doué et gentil, et je suis fier de t’appeler un ami. »

« J’aurais aimé être là », dit-il. Les loups « Je ne peux pas être là parce que je suis à Venise en ce moment. On ne m’a pas invité. Et je ne peux pas être là parce que je suis à Venise, et j’ai bu. Et je ne porte pas de pantalon », a-t-il ajouté, provoquant des rires dans toute la salle.

Blanchett s’est adressée à la foule après avoir reçu le prix de ses mains. Clause de non-responsabilité Le réalisateur Alfonso Cuarón : « En tant qu’Australien travaillant à l’étranger, j’ai eu le grand privilège de transcender de nombreux corps. Et mon travail m’a emmené en Asie centrale, en Europe, aux Amériques, en Chine, il m’a emmené partout dans le monde et ici maintenant au Pays basque, à ce festival extraordinairement dynamique… Je suis très honoré de recevoir ce prix. Merci San Sebastian. Merci. »

Elle a poursuivi en soulignant ce qu’elle considère comme une « inquiétude » en ce moment : « Je trouve déconcertant qu’il semble y avoir beaucoup de certitude, beaucoup de droiture et un manque de doute dans le monde, alors qu’en fait, le monde est un endroit profondément incertain et que la vie créative est alimentée par l’incertitude et le doute. C’est l’ADN de la façon dont on commence un projet. Il faut faire preuve d’humilité… Je crains que nous essayions de trouver des réponses trop rapidement, et c’est cette incertitude, je pense, qui me pousse à continuer. »

Blanchett a remporté plus de 200 distinctions et récompenses au cours de sa longue carrière, dont deux Oscars pour six nominations. Elle a remporté quatre BAFTA et quatre Golden Globes.

C’est sa première visite à l’événement de Saint-Sébastien, en Espagne, qui se déroule du 20 au 28 septembre, bien que le festival ait déjà projeté un certain nombre de ses films, notamment Babel (2007) et Véronique Guérin (2003). Ils ont concouru pour le premier prix, la Coquille d’Or.

Son honneur samedi soir marque la deuxième fois qu’un acteur australien reçoit la plus haute distinction honorifique du festival après Hugh Jackman en 2013. Cette année, ce sont les Espagnols Javier Bardem et Pedro Almodovar, dont le film La chambre d’à côté a reçu une énorme ovation debout de 17 minutes à Venise plus tôt ce mois-ci et a également reçu les Donostia Awards lors du festival.