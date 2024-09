Cate Blanchett portait la tendance que je ne porterais jamais à l’aéroport

Il est toujours intéressant de voir qui, quoi et où se dirigent les célébrités chaque fois qu’elles atterrissent dans un aéroport. Qu’elles volent à titre privé ou commercial, les stars de toutes tailles doivent se demander comment s’habiller pour un vol, surtout lorsqu’elles savent qu’elles seront photographiées. Par exemple (et valise à la main), l’actrice Cate Blanchett, a été aperçue à l’aéroport international JFK portant un ensemble entièrement blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées.

En règle générale, la mégastar née en Australie maîtrise le style aéroportuaire. Des modèles denim sur denim aux costumes trois pièces, Blanchett n’est pas du genre à rester décontractée. Mais cette tenue combinaison, bien que certes chic, semble bien plus à la mode que fonctionnelle. Se déshabiller complètement pour aller aux toilettes, surtout dans les airs, n’est pas idéal, et le port d’une seule pièce le rend inévitable. Mais les baskets blanches assorties de Blanchett sont un pas dans la bonne direction.

Continuez à faire défiler pour acheter des ensembles coordonnés adaptés aux voyages, parfaits là où vos projets vous mènent. La combinaison de confort et de style fera tourner la tête aux autres passagers lorsque vous marcherez dans l’allée pour trouver votre siège. Des points bonus pour un bagage à main aux couleurs vives et un sac fourre-tout insolent, n’est-ce pas Cate ? Tous à bord !

(Crédit image : Backgrid)

Achetez des ensembles assortis plutôt que des combinaisons

Zara Chemise oversize en jacquard Cet ensemble estival est parfait lorsque vous passez de l’avion à la piscine. Achetez le bas assortis.

NSF Ellis Sweat à capuche épais Les sweat-shirts à capuche entrent rarement dans la catégorie « chic », mais associés au pantalon crème assorti, celui-ci fait parfaitement l’affaire. Achetez le bas assortis.

Peuple libre Ensemble Hailee Cardi Nous adorons un ensemble assorti 2 pour 1.