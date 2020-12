Cate Blanchett a prévu de construire un immeuble de bureaux et de studios dans son manoir de 5 millions de livres sterling dans l’East Sussex ravagé par un perchoir de chauves-souris rares.

L’actrice australienne, 51 ans, a proposé de démolir un hangar et un chalet pour faire place aux nouveaux bâtiments sur le terrain de sa maison de Crowborough – où elle vit avec son mari Andrew Upton, 54 ans.

Cependant, une enquête menée par des écologistes en août a révélé que le hangar en briques, une structure délabrée, contenait des excréments de pipistrelle commune et de chauves-souris brunes à longues oreilles, des espèces en péril et protégées.

Cate Blanchett, 51 ans, avait l’intention de démolir un hangar et un chalet sur le terrain de sa maison de Crowborough, dans l’East Sussex, détruite par des chauves-souris

Le couple, qui a acheté la propriété pour 4,9 millions de livres sterling en 2015, a été invité à arrêter la démolition du hangar et du chalet jusqu’à ce qu’un permis européen pour les espèces protégées soit obtenu de Natural England, car le hangar était considéré comme étant « très adapté au perchoir » et le chalet une «faible convenance».

Documents déposés auprès du conseil municipal: « Les enquêtes d’émergence et de retour au gîte, parallèlement à l’analyse ADN des déjections, ont confirmé la présence d’un gîte d’été commun pour les chauves-souris pipistrelles et un éventuel gîte d’alimentation de chauves-souris à longues oreilles brunes.

Les plans du studio et du bureau ultramodernes du lauréat d’un Oscar ont également été contraints de s’adapter à la suite des nouvelles des animaux résidents de la propriété – avec des « boîtes à chauves-souris » ou un « grenier à chauves-souris » à intégrer dans la conception.

Cate Blanchett’s Crowborough, East Sussex, home – où elle vit avec son mari Andrew Upton, 54 ans

Élévation est proposée du bureau du studio – des « boîtes à chauves-souris » devront être intégrées à la conception

Élévation ouest proposée du studio / bureau

Propriétés existantes à démolir, le cottage en brique abandonné (à gauche) et le hangar en brique (à droite). Une serre est également représentée (en arrière à droite)

Les plans comprendront une stratégie d’atténuation pour aider à soutenir les chauves-souris qui pourraient être laissées sans maison, avec des conseils détaillés sur les délais et les méthodes de construction à utiliser pour faire le moins de mal possible aux créatures.

Au cours de l’étude écologique, sept étangs à proximité ont également été identifiés comme des habitats possibles pour les tritons à crête, afin de conserver ces aires de reproduction, des «mesures de travail préventives» ont été recommandées.

Avant que Cate et sa famille ne déménagent, la maison appartenait au créateur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, et à la star de Doctor Who, Tom Baker.

Cate Blanchett photographiée avec son mari Andrew Upton à Londres, octobre 2019

Une enquête a révélé: « La présence d’un gîte d’été de chauve-souris pipistrelle commune (photo) et d’un gîte d’alimentation potentiel occasionnel de chauves-souris à longues oreilles brunes »

Le manoir a été nommé « 13e maison abandonnée la plus effrayante de Grande-Bretagne » avant sa rénovation

Auparavant, le manoir appartenait à un couple riche nommé M. et Mme Walford.

M. Walford est décédé en 2001, tandis que sa femme a emménagé dans une maison de retraite pour personnes âgées deux ans plus tard – laissant la propriété abandonnée pendant une décennie avant qu’elle ne soit rénovée et mise sur le marché.

En 2015, The Sun a nommé la 13e maison abandonnée la plus effrayante du manoir de Grande-Bretagne, en raison de son apparence délabrée.