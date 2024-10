Guy Maddin ne savait même pas qu’il était sur le radar de Cate Blanchett jusqu’à ce qu’il la voie sortir son film « My Winnipeg » du Criterion Closet en 2022.

« C’était un geste manipulateur. C’était un appel à l’aide ! Blanchett a plaisanté avec IndieWire (et ses pairs) sur le toit du JW Marriott sur la Croisette de Cannes en mai dernier lors de la première de leur première collaboration, « Rumours ». Elle a été rejointe ce jour-là par Maddin et ses co-réalisateurs, Evan et Galen Johnson, qui côtoient l’auteur canadien singulièrement absurde sur des courts métrages depuis 2015 et sur le long métrage « The Forbidden Room » en 2016. Leur dernier, « Rumeurs » est une tranche satirique d’étrangeté sur sept dirigeants mondiaux idiots qui se réunissent lors d’une conférence fictive du G7 pour rédiger une déclaration vaguement rassurante sur une crise internationale sans nom. Blanchett incarne Hilda Orlmann, la chancelière allemande, canalisant Angela Merkel dans un carré blond et une fausse aciérie européenne.

« C’était un cri rituel de rencontre dans les marais venant de l’autre côté d’Internet. Quoi qu’il en soit, nous avons réalisé qu’elle serait géniale », a plaisanté Maddin à propos de leurs premières conversations avec Blanchett, et dans l’esprit du film, tourné dans une forêt à environ 40 minutes en voiture de Budapest. Ici, le lieu devient de plus en plus chargé de brouillard et détrempé alors que cette comédie de science-fiction se dirige vers un chaos apocalyptique et psychosexuel.

« Sinon, nous n’aurions pas visé aussi haut », a déclaré Galen.

« Oui, nous aurions visé plus bas », a déclaré Evan.

Mais les cinéastes ont été correctement présentés à Blanchett par l’intermédiaire du réalisateur de « Midsommar » et « Hereditary » Ari Aster. «Nous avons travaillé avec Ari Aster et développé quelques projets. C’est l’un d’entre eux », a déclaré Maddin. (Aster est producteur exécutif de « Rumours ».) « Il m’a approché – c’est vraiment étrange. Je suis vraiment reconnaissant envers Ari, mais il a environ la moitié de mon âge. Un jour, il m’a contacté pour me dire que lorsqu’il était petit, j’étais son cinéaste préféré. J’ai été honoré et un peu choqué à l’époque, et choqué par le temps. Nous avons commencé à travailler ensemble et nous lui avons envoyé le scénario de « Rumours » et il a adoré, et à un moment donné, le nom de Cate est apparu parce qu’Ari avait essentiellement son adresse e-mail ou quelque chose du genre.

« J’ai un agent! » Intervint Blanchett.

Cate Blanchett et Ari Aster aux arrivées de la première du TIFF « Rumours » Collection JA/Everett

«Nous supposons simplement que si nous donnons quelque chose à l’agent, il dira: ‘Non, je ne fais pas celui-là’», a déclaré Maddin, cinéaste indépendant de longue date et prix de Winnipeg. « La première fois que je suis allé à Hollywood, dans les années 90, quelqu’un m’a dit : « Qui voyez-vous dans le rôle principal ? Et je me suis dit : « Une sorte de jeune Buster Keaton ? Je suis juste rentré chez moi et je me suis couché longtemps. Nous avons contacté Cate et je savais qu’elle savait qui j’étais parce que je l’avais vue dans le Criterion Closet choisit un de mes filmset mentionnez mon nom et celui d’un de mes films.

Trois réalisateurs, cela semble beaucoup pour un film qui n’est pas omnibus, surtout avec un ensemble qui comprend, comme les leaders mondiaux cinglés, Alicia Vikander, Charles Dance, Roy Dupuis, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird, Rolando Ravello et Takehiro Hira. Mais Blanchett a déclaré que le style de mise en scène triangulé a permis une production sur place pendant 18 nuits – après une préparation enjouée, « Rumeurs » se déroule entièrement la nuit alors que les sommets du G7 sont terrorisés par des zombies masturbants émergeant de sous le sol – en quelque sorte plus facile.

« À un moment donné, nous nous sommes en quelque sorte demandé : « Comment ça marche ? Mais comme la plupart des questions qui [filmmakers] demandez-vous, nous n’avons pas obtenu de réponses définitives », a déclaré Blanchett. « Nous obtenons un gros nuage de réponses. Mais ce qui est formidable dans votre façon de travailler tous les trois, c’est que vous avez tous, chaque jour, de nombreuses préoccupations en tant que directeur et des responsabilités et des priorités concurrentes que vous devez assumer. Il est souvent difficile pour un seul directeur d’être au top de tout cela à moins d’avoir une armée de personnes pour déléguer et vous rendre fou. Cela ne fonctionne pas toujours dans l’autre sens non plus, ou alors ils ne s’intéressent pas aux performances ou aux aspects techniques, donc je dois m’en occuper, ce qui est bien. Il existe de nombreuses façons différentes d’aborder la réalisation d’un film.

« Rumeurs » Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Cela a également aidé Maddin et les Johnson à rester dans le même appartement pendant le tournage. « Au fait, c’est une très mauvaise idée. Nous nous entendrions plutôt bien, mais nous n’aurions pas dû travailler toute la journée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Evan. Blanchett a admis : « J’ai trouvé cela étrange. Je ne vous connaissais pas assez bien pour vous mettre en garde contre cela.

« Eh bien, nous ne pouvions pas nous permettre de faire autrement », a déclaré Maddin, dont les « Rumeurs » comptaient parmi ses bailleurs de fonds Aster’s Square Peg ainsi que Buffalo Gal Pictures et Maze Pictures. « Ce n’était pas un désastre total. [It would] donne-nous le temps, quand tu te lèves le matin pour aller faire pipi, et que les deux autres gars sont déjà debout, la prochaine chose que tu sais, tu discutes du tournage de la journée, et tu espères encore 20 minutes au lit ou quelque chose. » Selon Maddin, ils tournaient « de 17 heures à 5 heures du matin, dans des bois sombres, humides et froids avec beaucoup de brouillard ».

Voir cette suite particulière d’acteurs de renommée internationale se trahir, se courtiser et coucher les uns avec les autres à l’écran alors que le sommet du G7 devient incontrôlable est aussi étrangement joyeux pour le public que pour les acteurs. «Je suis toujours un peu inquiet quand quelqu’un dit ça, en faisant un film, quand on voit le film terminé, on dirait que les gens ont passé un bon moment à le faire. On dirait que c’était une période terrible », a déclaré Galen.

« Souvent, je m’inquiète vraiment de savoir si je passe un bon moment », a déclaré Blanchett. « Le pire, c’est quand les acteurs s’amusent plus que le public. Ce que vous voyez, c’est que c’est ludique. La chose est vivante. Vous pouvez réanimer quelque chose dans la salle de montage, mais quelque part dans le processus, s’il n’est pas vivant, sur le moment, il est mort depuis trop longtemps.

À l’aspect Maddin de tout cela s’ajoute un cerveau géant de la taille d’une Volkswagen que le personnage d’Alicia Vikander, la secrétaire générale de la Commission européenne, trouve dans les bois et pour lequel il a le béguin. Le cerveau finit par être englouti par les flammes et, comme l’expliquent les cinéastes, il n’y a pas eu de deuxième cerveau créé ni de possibilité de le refaire.

« Le cerveau est fait d’une base de polystyrène et d’une couche de latex spongieux et d’un tas de matériaux inflammables », a déclaré Maddin, et il a dit que ça sentait « vraiment mauvais » après les flammes, lui rappelant un incendie survenu plus tôt dans la journée sur deux étages. ci-dessous sur le JW Marriott, dont les restes flottaient encore dans l’air lors de notre entretien.

« Rumeurs » Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

« L’incendie que nous avons eu plus tôt, quelque chose a pris feu deux étages plus bas et une très mauvaise odeur est remontée deux étages plus bas et a été remplacée par la brise méditerranéenne. Les incendies sentent terriblement mauvais et chimiquement, et c’est à cela que sentait ce cerveau », a déclaré Maddin.

Dans « Rumeurs », Hilda de Blanchett et Roy Dupuis, dans le rôle d’un premier ministre canadien, se retrouvent à interagir avec un chatbot IA taquin qui tente également d’attraper leurs collègues en train de commettre un crime sexuel sur Internet sur des enfants. Même à Cannes 2024, la conversation autour de l’IA était devenue si assourdissante que les cinéastes n’ont pas voulu expliquer dans leur intégralité leur dispositif cinématographique audacieux. Le chatbot sexuellement captivant ramène finalement les membres du G7 au vaste domaine gothique où a commencé leur sommet.

« C’était une décision purement pragmatique », a déclaré Evan. « Nous voulions les renvoyer d’où ils venaient. Nous voulions qu’il n’y ait aucun progrès et nous avions besoin d’un moyen d’y parvenir. Je ne sais pas si nous avons eu l’idée tout de suite, mais cela ressemble à quelque chose d’aussi spécifique – « chatbot de piégeage sexuel » – je pense que nous avons peut-être tous fait cela en même temps !

« C’est l’une de mes pires craintes, et il faut parfois affronter ses peurs », a plaisanté Maddin à propos du chatbot.

Evan a déclaré : « Je ne suis pas enthousiaste à l’idée de faire des commentaires sur l’IA », tandis que Maddin a ajouté que la conversation « prend soin d’elle-même ». Blanchett, un acteur tout autant confronté à la menace existentielle que l’IA fait peser sur les artistes que n’importe qui, a déclaré : « Le niveau de conversation autour de l’IA me fait penser à quelqu’un qui se noie… Il y a quelque part en Allemagne une entreprise qui possède une certaine proportion du génome humain. Où était le référendum sur celui-là ? Ce projet de loi peut-il être adopté ? Je ne peux pas croire que l’IA ne soit pas discutée dans un Parlement collectif. C’est comme si j’avais besoin de pouvoir voter sur cette merde.

« Rumours » sort dans les cinémas de Bleecker Street le 18 octobre.