Cate Blanchett dit qu’elle appartient à la « classe moyenne » malgré une valeur nette de 95 millions de dollars

Cate Blanchett a dérouté les fans en disant qu’elle appartenait à la « classe moyenne » – malgré une valeur nette estimée à 95 millions de dollars.

La star du Seigneur des Anneaux participait lundi à une conférence de presse des Nations Unies lors du Festival de Cannes 2024 lorsqu’elle a été interrogée sur son expérience en tant qu’ambassadrice de bonne volonté et en donnant une tribune aux cinéastes réfugiés.

« Je suis blanc, je suis privilégié, je fais partie de la classe moyenne et je pense, vous savez, que l’on peut accuser quelqu’un d’avoir un peu le complexe du sauveur blanc, mais pour être tout à fait honnête, mon interaction avec les réfugiés en le terrain et aussi dans des environnements réinstallés ont totalement changé ma vision du monde », a-t-elle répondu dans une vidéo. partagé sur TikTok par Associated Press.

Blanchett, qui milite depuis longtemps pour les questions humanitaires, a souligné à quel point elle était « totalement reconnaissante » pour cette expérience et a encouragé les autres personnes disposant d’une plateforme à créer un « dialogue avec ces personnes ».

« J’ai rencontré des personnes extraordinaires, dotées de talents créatifs extraordinaires et d’une perspective incroyable », a déclaré l’actrice.

Malgré les bonnes intentions de Blanchett en parlant de son travail auprès des réfugiés, son affirmation sur la « classe moyenne » a choqué les téléspectateurs.

« Tu penses que tu es de la classe moyenne, Cate Blanchett ? » une personne a commenté la vidéo de l’AP.

« J’adore Cate Blanchett, mais dans quel monde appartient-elle à la « classe moyenne », elle a joué dans deux grandes franchises et sa valeur est estimée à 90 millions », a écrit un autre.

« La classe moyenne, c’est mon cul », a ajouté un troisième utilisateur de TikTok.

« tout cela est très merveilleux et très cool mais pouvons-nous sauvegarder et déballer ‘MIDDLE CLASS’ rq [real quick]??! » » demanda quelqu’un d’autre.

« Cate Blanchett est estimée à 95 millions de dollars. c’est loin d’être la classe moyenne. toujours [love] elle », a commenté un autre utilisateur.

« En aucun cas une valeur nette de 95 millions de dollars n’est une classe moyenne !!! » » a écrit un autre téléspectateur.

Cependant, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont pris la défense de la star australienne et ont avancé qu’elle parlait peut-être de « classe moyenne » par rapport à d’autres acteurs milliardaires.

« J’allais sauter sur ce commentaire sur la « classe moyenne », mais j’ai ensuite réalisé qu’il y avait des Maîtres de l’Univers, avec plusieurs milliards – la classe supérieure. Ensuite, la classe moyenne supérieure, je suppose, avec des centaines de milliers de dollars, puis la classe moyenne inférieure, avec des centaines de milliers. Tout le reste appartient vraiment à la classe ouvrière maintenant », a commenté un fan.

