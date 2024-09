Cate Blanchett dirige le thriller télévisé « Disclaimer » d’Alfonso Cuarón, qui vous tiendra en haleine dès le début

Alphonse Cuarón (Rome, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, Pesanteur, De grandes attentes) a maîtrisé l’art du cinéma à maintes reprises, mais son dernier travail, une série télévisée en sept parties pour Apple TV+, le voit entrer dans un nouveau royaume et le revendiquer, accompagné d’un casting et d’une équipe stellaires.

Cet article contient des spoilers sur la série. Avertissement.

Adapté du roman de Renée Knight en une série de près de six heures, « Disclaimer » est capturé de manière captivante par les co-directeurs de la photographie Emmanuel Lubezki (Birdman, Le Revenant, Gravité) et Bruno Delbonnel (L’Heure la plus sombre, Amélie Poulain, La tragédie de Macbeth) et suit deux familles dont les vies sont mystérieusement liées.

Le public du Festival international du film de Toronto (TIFF) a eu droit à trois épisodes de l’adaptation au rythme soutenu de Cuarón lors de sa première nord-américaine, qui retracent les récits sinueux de l’intrigue et les changements de calendrier avec finesse et clarté.

« Clause de non-responsabilité » choisit Cate Blanchett, deux fois oscarisée (Blue Jasmine, Ocean’s 8, Ne lève pas les yeux) dans le rôle principal, qui endosse avec grâce le rôle de Catherine Ravenscroft, une journaliste et documentariste raffinée vénérée pour avoir exhumé les parties les plus laides de la vie de ses sujets.

Il reste à voir si le public considérera Ravenscroft comme une femme horrible ou gravement incomprise, mais une chose est sûre : sa jouissance sans culpabilité du luxe de sa vie de classe moyenne supérieure sert de rappel brutal de la façon dont le privilège, dans l’esprit des privilégiés, les absout de toute punition.

Mais, après avoir remporté une prestigieuse récompense, la vie de Ravenscroft bascule brusquement dans une crise frénétique alimentée par une vieille rencontre avec le fils de 19 ans de Stephen Brigstocke ; un veuf désillusionné et professeur d’école en fin de carrière, qui est joué avec humour et profondeur par un Kevin Kline brillamment interprété. (Le Choix de Sophie, Le Grand frisson, Un poisson nommé Wanda).

Déterminée à limiter les conséquences d’une catastrophe provoquée par Brigstocke, Ravenscroft utilise ses talents d’enquêteuse pour étouffer le secret qui l’anime. Consumée par ses tactiques insidieuses et furtives, elle se démène pour empêcher son mari et son fils de combler les vides.

L’époux adorable, bien que légèrement faible, de Ravenscroft, Robert, joué par Sacha Baron Cohen (Borat, Les Misérables, La Piste des 7 de Chicago,) vit dans son ombre. Il est intérieurement intimidé par l’étendue de son expérience sexuelle et se méfie des raisons pour lesquelles elle l’a épousé, mais se montre trop favorable et à l’aise dans son rôle de bénéficiaire de son succès à grande échelle.

À mesure que l’intrigue s’épaissit, les protagonistes deviennent de plus en plus troublés et contraints par leurs propres versions de la vérité, qui sont exprimées par un narrateur à la troisième personne percutant et anonyme, qui révèle les réflexions les plus intimes de chaque personnage avec une régularité croissante et un soulagement comique bien chronométré.

À l’aide de ce procédé narratif atypique, Cuarón plonge dans les recoins les plus sordides de la psyché de chaque personnage, ajoutant de la profondeur et de la dimension à une histoire tentaculaire et magistralement construite.

D’étranges indices visuels créent un ton profondément troublant. Par exemple, Ravenscroft, lorsqu’elle est chez elle, n’apparaît presque jamais sans son chat, qui se met à griffer son chemin de manière menaçante et répétée. Les animaux sont connus pour être à l’écoute des émotions humaines, et l’invasion incessante de son espace par le chat est peut-être sa façon de lui dire qu’il sait ce qu’elle cache.

La série est un thriller curieusement conçu qui joue avec la forme narrative et est parsemé d’humour noir, ainsi que d’examens de la tendance des gens à porter des jugements mal informés et chargés d’émotions, à esquiver la responsabilité et à manipuler les circonstances dans l’intérêt de leur gain personnel.

« Disclaimer » met également en vedette Louis Partridge, Leila George, Lesley Manville et Kodi Smit-McPhee.