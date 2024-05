Cate Blanchett critiquée pour s’être décrite comme une « classe moyenne » malgré une valeur nette énorme

Actrice Cate Blanchett a été critiquée en ligne après s’être qualifiée de « classe moyenne » plus tôt cette semaine.

Ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) depuis 2016, Blanchett a pris la parole lors de la conférence de presse « HCR : Displaced Stories » au festival du film de Cannes lundi, discutant de la crise mondiale des réfugiés et de l’importance de donner une voix aux personnes déplacées.

« Quand je repense aux films réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les films – les récits ne le faisaient pas – n’en traitaient pas directement, il était clair qu’une crise mondiale était en cours. » Blanchett a dit de la façon dont, historiquement, le cinéma a fait référence au climat géopolitique.

Cate Blanchett s’est exprimée en toute franchise lors de la conférence de presse « HCR : Histoires de personnes déplacées » au Festival de Cannes lundi.

« C’était juste une texture derrière les films qui étaient réalisés. Et étant donné qu’il s’agit d’un défi mondial, d’une crise mondiale, je suis toujours perplexe quant à la raison pour laquelle davantage de films n’en parlent pas directement ou indirectement », a-t-elle déclaré. , faisant référence au déplacement de millions de personnes.

« [Refugees] « Les histoires sont tellement incroyables et inspirantes », a poursuivi l’Australienne. « Il y a tellement d’histoires à raconter qui sont si inspirantes, inhabituelles et spontanées et je me demande si on nous apprend tous à être effrayés par ces histoires », a-t-elle considéré. « Plus nous faisons cela dans nos récits, plus nous excluons ces voix de nos récits, plus nous les « altérons ». Et nous ajoutons à l’exclusion des personnes qui ont tant à offrir. »

Cate Blanchett se dit heureuse d’utiliser sa plateforme pour mettre en lumière les problèmes auxquels les réfugiés sont confrontés.

Blanchett a souligné que même si leurs histoires sont intrinsèquement intéressantes, il est également important de reconnaître qu’il existe des artistes et des créateurs qui sont désormais réfugiés et méritent d’avoir l’opportunité d’exercer leur métier.

Cate Blanchett note que les films ne reflètent pas le climat actuel du monde d’aujourd’hui.

« Je suis Blanc. Je suis privilégié. Je fais partie de la classe moyenne. Et je pense, vous savez, qu’on peut être accusé d’avoir un petit complexe de sauveur blanc. Mais pour être tout à fait honnête, mon interaction avec les réfugiés dans le film – sur le terrain », a-t-elle déclaré en se corrigeant, « et aussi dans des environnements de réinstallation, a totalement changé ma vision du monde et j’en suis extrêmement reconnaissante. Et je pense que si vous avez une plateforme, je la veux. dialoguer avec ces gens, j’ai rencontré des personnes extraordinaires avec des talents créatifs extraordinaires et des perspectives incroyables.

Elle a poursuivi : « Lorsque vous donnez un téléphone à quelqu’un qui est marginalisé pour qu’il crée sa propre expérience, alors je suis vraiment heureuse, de quelque manière que ce soit, de contribuer à faciliter cela. Parce que personnellement, égoïstement, je suis vraiment fascinée par voir cela. »

Cate Blanchett a reçu des réactions négatives pour s’être qualifiée de « classe moyenne ». Actrice à succès, certains rapports suggèrent qu’elle vaut près de 100 millions de dollars.

Mais le tribunal de l’opinion publique a éviscéré Blanchett sur les réseaux sociaux, suggérant qu’elle était « déconnectée » du fait qu’elle se qualifiait de classe moyenne.

« Classe moyenne, hein, juste une autre hyper-célébrité de star de cinéma multimillionnaire de la classe moyenne ? Ressaisissez-vous, Cate », a écrit une personne sur X.

« Cate Blanchett pense qu’elle fait partie de la ‘classe moyenne’ par rapport à qui ? Jeff Bezos ? Les riches sont tellement déconnectés », bouillonne un autre.

« Elle est loin de la classe moyenne. Et son ‘privilège’ vient de sa richesse. Quelle idiote », a ironisé un internaute.

« Je vous demande pardon. Classe moyenne ? Cate vaut 95 millions de dollars. Est-ce considéré comme une classe moyenne maintenant ? » » a demandé un autre.

La valeur nette exacte de Blanchett est inconnue, bien que plusieurs rapports en ligne suggèrent qu’elle vaut 95 millions de dollars. Elle a joué dans le célèbre film « le Seigneur des Anneaux« , ainsi que « Thor : Ragnarok » de Marvel. L’actrice a remporté deux Oscars pour son travail dans « The Aviator » et « Blue Jasmine ».

Blanchett dispose également d’un solide portefeuille immobilier.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont défendu Cate Blanchett, suggérant qu’elle parlait de son statut social et non de sa richesse.

Alors qu’elle a reçu beaucoup de chaleur, certaines personnes ont pris la défense de l’actrice, laissant entendre qu’elle parlait de son statut social et non de son statut socio-économique.

« Pourquoi les gens ont-ils été si bouleversés lorsque Cate Blanchett a déclaré qu’elle appartenait à la « classe moyenne » ? Elle a peut-être une valeur nette élevée, mais elle parlait clairement de son statut social en tant que personne qui ne fait pas partie de la royauté et de son éducation », a déclaré un utilisateur sur X. revendiqué.

« C’est incroyable comment les gens ont entendu Cate Blanchett disant ‘classe moyenne’ et l’ont critiquée pour cela sans même écouter ce qu’elle disait réellement. Des idiots », a écrit un autre.

Cate Blanchett a fait une déclaration politique au Festival de Cannes, en portant une robe aux couleurs du drapeau palestinien sur le tapis.

Le même jour que ses commentaires, Blanchett a également fait des vagues pour avoir pris la parole. solidarité avec les Palestiniensarborant les couleurs de leur drapeau sur le tapis cannois.

Un représentant de Blanchett n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

