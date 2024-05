Cate Blanchett affirme qu’elle appartient à la classe moyenne dans une vidéo absurde

Hollywood star Cate Blanchett seems to think she’s a working stiff like the rest of us.

Blanchett has been famous for decades, and the 55-year-old Australian-born actress has been in some monster hits over the years. Her credits include « The Curious Case of Benjamin Button, » « Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, » « The Lord of the Rings » trilogy, « Thor: Ragnarok, » « The Aviator » and more.

She’s been wildly successful in the entertainment industry by any and all metrics. Yet, she seems to think she’s middle class.

Cate Blanchett déclare avec audace la classe moyenne.

« Je suis blanche, je suis privilégiée, je fais partie de la classe moyenne et je pense qu’on peut être accusé d’avoir un petit complexe de sauveur blanc », a déclaré Blanchett à Cannes en évoquant son expérience avec des cinéastes réfugiés. selon le New York Post.

Oui, Cate Blanchett – l’une des femmes les plus célèbres de la planète – appartient à la classe moyenne. Respect. Elle est dans les tranchées avec nous, dans l’espoir de s’en sortir.

Vous pouvez regarder ses commentaires dans la vidéo ci-dessous et me faire part de vos réflexions à [email protected].

Juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d’onde, la valeur nette moyenne médiane des personnes de la classe moyenne est d’environ 145 000 $, d’après Le Fou Motley.

La fourchette de revenus de la classe moyenne se situe entre 55 001 $ et 89 744 $. Ces chiffres nous donnent une belle image avec laquelle travailler. La valeur nette de Blanchett avoisine les 100 millions de dollars, selon les sites Web sur la valeur nette en ligne. Maintenant, je comprends que ces sites Web peuvent être extrêmement inexacts, mais voici ce dont je suis sûr.

Il est impossible qu’une femme qui produit des succès hollywoodiens depuis des décennies ait une valeur nette de seulement 145 000 $. La seule façon dont cela est vrai, c’est si les choses ont terriblement mal tourné pour elle financièrement. Pourtant, elle est ici en train de faire du cosplay comme une personne normale travaillant de 9h à 17h.

Ayant grandi dans une communauté pauvre, rurale et ouvrière du Wisconsin, je ne suis pas impressionnée par le fait qu’elle s’approprie ma culture !

Ce commentaire de Blanchett est si sourd qu’il ressemble presque à un moment du podcast de Tim Dillon où il se moque des élites hollywoodiennes parce qu’elles sont idiotes et déconnectées. Elle est de la classe ouvrière ? Bien sûr, et si vous le croyez, alors vous croirez que j’entraînerai les Badgers du Wisconsin en septembre contre l’Alabama.

Nous sommes ici jour après jour dans les tranchées et les mines de charbon, puis Blanchett arrive et prétend être comme nous, les gens ordinaires. Pas sous ma surveillance, Cate. Pas sous ma garde.

Je porte mon identité ouvrière sur ma manche, et je serai damné si la femme du « Seigneur des Anneaux » pense qu’elle peut se fondre dans la masse après quelques paroles douces. Ses amis riches et élitistes ne sont pas les bienvenus parmi ceux d’entre nous qui s’en tiennent à des bières locales glacées et bon marché, portent des jeans bleus et des flanelles et aiment le football universitaire.

Bien essayé, mais personne n’y croit. Faites-moi savoir si vous êtes d’accord à [email protected].