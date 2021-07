« Catastrophiquement pire » : l’ampleur des décès de Covid-19 en Inde 10 fois plus élevée que ce qui est officiellement rapporté – étude

Alors que le nombre officiel de décès dus aux coronavirus en Inde à la fin juin 2021 était de 400 000, examinant l’ampleur de la situation en Inde, les chercheurs ont estimé qu’il y avait en fait entre 3 et 4,7 millions de décès de plus que ce qui aurait été normalement attendu entre janvier 2020 et juin 2021 .

Les vrais décès sont susceptibles de se chiffrer en plusieurs millions, et non en centaines de milliers, ce qui en fait sans doute la pire tragédie humaine en Inde depuis la partition et l’indépendance.

Le rapport du groupe de recherche non partisan du Center for Global Development (CGD) a exploré trois ensembles de données différents pour fournir une image complète de l’ampleur de la pandémie en Inde, obtenant des estimations basées sur des données « pour la première fois. »

Présentant ses conclusions, le CGD a appelé la réalité « catastrophiquement pire » que ce qui a été officiellement rapporté, car le nombre de morts dans le pays « sous-compte » le nombre de morts. Fournissant une explication possible de la sous-déclaration dans le pays, les chercheurs ont cité l’absence de l’Inde dans les bases de données mondiales qui documentaient les estimations des décès excessifs pendant la pandémie de Covid-19.

L’Inde a été critiquée par des experts qui ont fait valoir que les informations fournies par les services de santé du pays n’étaient pas exactes, car les professionnels de la santé débordés ont eu du mal à faire face à la pandémie. Au cours des dernières semaines, un certain nombre d’États indiens ont publié des données révisées après avoir autorisé un « arriéré, » augmentant le nombre de morts par milliers.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a officiellement enregistré 31 144 229 cas confirmés de virus, le deuxième plus élevé de tous les pays dans le monde, et 414 108 décès, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé. L’Inde a été durement touchée par le coronavirus, la variante Delta s’étant propagée rapidement dans tout le pays en avril et mai.

