Un tribunal de district allemand a déclaré inconstitutionnel un verrouillage strict imposé par le gouvernement de l’État central de Thuringe au printemps dernier, car il a acquitté une personne accusée de l’avoir violée.

Un cas trivial d’un homme violant les règles strictes de verrouillage allemand en célébrant un anniversaire avec ses amis a abouti à une décision que les médias allemands ont décrite comme «Politiquement explosif.» Un tribunal de district de la ville de Weimar n’a pas seulement acquitté le prévenu, mais a également déclaré que les autorités elles-mêmes avaient enfreint la loi fondamentale allemande.

Le verrouillage printanier de la Thuringe était un «Décision politique catastrophiquement erronée avec des conséquences dramatiques pour presque tous les domaines de la vie des gens», dit le tribunal, justifiant sa décision. Il a notamment condamné une restriction limitant les rassemblements privés aux membres d’un ménage et à une personne en dehors de celui-ci.

C’est ce règlement qu’un homme de la région a violé en organisant une fête à laquelle assistaient ses sept amis. Pourtant, le juge a déclaré que le gouvernement régional lui-même avait violé la «dignité humaine inviolablement garantie» garantie par l’article 1 de la loi fondamentale allemande en imposant en premier lieu de telles restrictions.

Selon le tribunal, le gouvernement n’avait pas de bases juridiques suffisantes pour imposer les restrictions car il n’y avait pas «Situation épidémique d’importance nationale» à ce moment-là et le système de santé ne risquait pas de s’effondrer car l’Institut Robert Koch a signalé que le nombre de reproduction Covid-19 était tombé en dessous de 1. Le juge a également statué que le gouvernement régional n’avait pas le droit d’introduire des mesures d’une telle portée à tout cela puisqu’il appartenait aux législateurs de le faire.

Le verrouillage imposé en Thuringe représenté «Les restrictions les plus complètes et les plus profondes aux droits fondamentaux de l’histoire de la République fédérale», le tribunal a déclaré en appelant les mesures une attaque contre le «Fondements de notre société» c’était « disproportionné. »

La décision, cependant, n’a d’effet que sur ce cas précis, qui a vu le défendeur acquitté et libéré de la nécessité de payer une amende de 200 € (243 $). Lorsqu’il s’agit de considérations plus larges, la décision n’est pas juridiquement contraignante, bien que chaque tribunal allemand puisse rendre un jugement sur la constitutionnalité des ordonnances rendues par toute autorité autre que le Bundestag ou un Landtag (un parlement régional).

Pourtant, la décision a suscité beaucoup de remous parmi certains responsables et médias locaux, car l’Allemagne a actuellement mis en place un verrouillage strict assez similaire, imposé par le gouvernement fédéral en novembre et prolongé et resserré à plusieurs reprises depuis.

Cette semaine, le cabinet de la chancelière Angela Merkel a prolongé la restriction jusqu’à la mi-février.

Le parquet régional de Thuringe a déjà déposé une plainte contre la décision de justice rendue mercredi exigeant qu’elle soit réexaminée et éventuellement annulée, l’affaire étant remise à un autre juge. La décision doit être « Révisé pour développer davantage la loi et garantir une compétence unifiée » en ce qui concerne le verrouillage et sa violation, un porte-parole du parquet, Hannes Gruenseisen, a déclaré aux médias locaux.

Le verrouillage a été un sujet controversé en Allemagne alors que la nation a vu à plusieurs reprises des manifestations contre la mesure dans diverses villes tout au long de l’automne et de l’hiver 2020. À un moment donné, les manifestants ont même comparé leur lutte à la résistance anti-nazie, provoquant une réprimande cinglante de la part de l’Allemagne Ministre des Affaires étrangères Heiko Maas.

