« Catastrophique » : les médecins détaillent la crise médicale alors que le conflit Israël-Hamas s’intensifie – National

Les hôpitaux de Gaza et d’Israël sont confrontés à une crise dans la fourniture de soins médicaux aux patients, alors que les tirs de roquettes continus du Hamas et de l’armée israélienne contribuent à l’augmentation du nombre de morts parmi les civils pris entre deux feux.

Quatre ambulanciers palestiniens ont été tués mercredi à Gaza en raison de frappes israéliennes qui ont fait environ 1 000 morts sur le territoire, selon le Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Et les médecins des villes israéliennes voisines ont détaillé l’afflux de patients après que le Hamas a franchi la barrière frontalière samedi et abattu plus de 1 000 Israéliens chez eux, dans les rues et lors d’un festival de musique en plein air.

« Depuis samedi matin, nous avons reçu un nombre incroyable de blessés », a expliqué le Dr Ron Nobel, directeur de la gestion des urgences et des catastrophes au centre médical Barzilai à Ashkelon, en Israël.

« Nous sommes habitués aux combats, nous sommes habitués aux blessés qui arrivent à l’hôpital, mais pas en si grand nombre. »





Au moins deux Canadiens tués en Israël par une attaque du Hamas



L’hôpital situé à Ashkelon, à 20 kilomètres de Gaza, a également été touché par des roquettes lors de l’attaque de samedi, mais personne n’a été blessé.

Le personnel a travaillé 24 heures sur 24 pour tenter de traiter l’afflux de patients, ce que Nobel a déclaré n’avoir jamais vu dans sa carrière.

« Un événement faisant de nombreuses victimes avec 50 blessés est considéré comme un événement énorme. Dans les premières heures de samedi, nous avons accueilli plus de 200 blessés, c’est un nombre incroyable », a-t-il déclaré à Global News.

« Mais l’hôpital est très bien organisé et nous sommes très bien formés car nous recevons la formation tous les quelques mois. Malheureusement, beaucoup sont arrivés morts et d’autres sont morts quelques heures après leur arrivée.

Nobel a recensé une série de blessures parmi des enfants, des femmes et des hommes, notamment des blessures par balle, des blessures causées par des explosions de roquettes et des brûlures causées par des militants du Hamas qui ont incendié des maisons.





« Nous ne ferons plus jamais la fête ensemble » : des survivants décrivent le chaos lors d’un festival de musique israélien ciblé par le Hamas



Samedi, les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël et tué des centaines d’Israéliens dans leurs maisons. Le village de Nobel était l’une des communautés ciblées par l’attaque.

Nobel a déclaré qu’il était coincé à l’intérieur de sa maison samedi après que des hommes armés du Hamas ont pris le contrôle de sa ville.

« Ils ont essayé de s’introduire dans ma maison, ils n’y sont pas parvenus, ils ont déménagé dans d’autres maisons. Très effrayant. Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie », a-t-il déclaré.

Le conflit, qui a déjà fait au moins 2 000 morts, devrait s’intensifier et aggraver les difficultés des habitants de Gaza, où les produits de première nécessité et l’électricité étaient déjà rares.

Des destructions provoquées par une roquette tirée depuis la bande de Gaza sont visibles à Ashkelon, en Israël, le lundi 9 octobre 2023.

(Photo AP/Ohad Zwigenberg)



Gaza à court de médicaments vitaux

De l’autre côté de la frontière avec la ville de Nobel, les hôpitaux de Gaza peinent à soigner des milliers de civils blessés.

Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a déclaré à Global News que les agents de santé étaient confrontés à de graves pénuries de fournitures médicales de base et de carburant et a supplié la communauté internationale d’ouvrir un couloir humanitaire pour les fournitures vitales.

James Denslow, responsable de l’équipe de défense des conflits et des politiques humanitaires à Save the Children UK, a déclaré que le conflit constituait une période désespérément difficile pour des dizaines de milliers d’enfants des deux côtés de la frontière.

« Nous appelons à une pause humanitaire urgente pour permettre l’acheminement de l’aide d’urgence aux enfants de Gaza et permettre aux enfants touchés par la violence, la liberté de mouvement, de trouver la sécurité car il y a très peu de sécurité à Gaza », a-t-il ajouté. », a-t-il déclaré à Global News. « Et évidemment, de vastes zones d’Israël sont également touchées par des tirs aveugles de roquettes. »

Israël a bloqué l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments à Gaza – une bande de terre de 40 kilomètres de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée et qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.





Crise Israël-Hamas : l’histoire complexe de la bande de Gaza



La seule centrale électrique du territoire est tombée en panne de carburant mercredi.

Avant le récent conflit, Denslow a déclaré que le secteur de la santé de Gaza était déjà gravement mis à rude épreuve en raison d’années de conflit prolongé.

Au début des années 2010, Denslow a travaillé avec Medical Aid for Palestiniens, une agence de santé basée au Royaume-Uni qui possède des bureaux à Gaza. Il a été témoin de la gravité de la crise médicale en période de crise.

« L’un des problèmes qui m’a vraiment frappé en passant du temps dans les hôpitaux de Gaza est la façon dont les équipements médicaux doivent être remplacés à cause de la rouille parce qu’ils n’ont pas l’eau adéquate pour nettoyer les équipements », a-t-il déclaré.

« Lorsque j’étais dans l’un des principaux hôpitaux de la ville de Gaza, j’étais conscient que tout l’hôpital était à court de savon. Ainsi, un type de contrôle d’hygiène de base était un défi en soi, ainsi que des problèmes de longue date concernant le nombre de médicaments médicaux en stock nul.«

De nombreux hôpitaux de Gaza dépendent également de l’approvisionnement en batteries, en raison d’un manque d’électricité, a-t-il expliqué.

Un Palestinien transporte une jeune fille blessée à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le mardi 10 octobre 2023. T.

AP Photo/Fatima Chbaïr



Il s’inquiète car l’eau, l’électricité et le carburant ont été coupés dans les hôpitaux du territoire, les médicaments vitaux seront épuisés et les banques de sang seront à sec.

« Nous verrons des taux de mortalité bien plus élevés et la qualité des soins diminuera », a-t-il déclaré.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que les fournitures qu’elle avait prépositionnées pour sept hôpitaux de Gaza étaient déjà épuisées en raison du flot de blessés.

Médecins Sans Frontières Canada (MSF), dont les membres de l’équipe se trouvent actuellement à Gaza, a déclaré que la « situation est catastrophique ». dans un communiqué publié mardi. Les hôpitaux sont surpeuplés et il y a une pénurie de fournitures médicales, d’antibiotiques et de carburant pour les générateurs.

MSF a déclaré avoir envoyé des équipes chirurgicales dans deux hôpitaux pour aider à soigner les blessés et avoir également ouvert une clinique dans le centre-ville de Gaza pour les personnes souffrant d’autres blessures.

« La déclaration de guerre ne doit en aucun cas conduire à une punition collective de la population de Gaza. Couper l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant est inacceptable, car cela punit l’ensemble de la population et la prive de ses besoins fondamentaux », indique le communiqué de MSF.

Des Palestiniens blessés sont transportés à l’hôpital de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, le dimanche 8 octobre 2023. I.

AP Photo/Mahmoud Essa



Le Dr Tarek Loubani, un médecin basé en Ontario, a déclaré qu’il avait déjà travaillé à Gaza et a décrit la situation sur le terrain comme une situation médicale désespérée.

« Lorsque j’ai travaillé dans l’urgence pendant la guerre à Gaza, je peux vous dire que tous mes collègues ont su, autant que possible, compartimenter, parfois même soigner les membres de leur propre famille lorsqu’ils arrivaient blessés ou morts », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que beaucoup de ses collègues sont toujours à Gaza et qu’il est « très difficile de voir cela de loin ».

« Les attaques semblent désormais totalement aveugles », a-t-il déclaré.

« Il ne semble pas y avoir de ciblage spécifique et il semble pour le moment que les victimes soient plus ou moins aléatoires à Gaza. »

– avec des fichiers de Jeff Semple de Global News et d’Associated Press