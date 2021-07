Mercredi, le pays d’Afrique du Nord a enregistré un record national de 9 823 nouvelles infections et 134 décès.

« La situation sanitaire actuelle est catastrophique », a déclaré jeudi le porte-parole du ministère, Nisaf Ben Alaya, lors d’une interview accordée à la radio locale.

« Le nombre de cas a considérablement augmenté. Malheureusement, le système de santé s’est effondré », elle a ajouté.

« Nous avons du mal à fournir de l’oxygène… les médecins souffrent d’une fatigue sans précédent. »

Elle a ajouté que le « bateau [was] naufrage » et la situation s’aggraverait si la réponse à la crise n’était pas unie.

Selon des informations locales, les corps de certaines victimes de Covid-19 ont été laissés sur place à côté d’autres patients jusqu’à 24 heures en raison de la pénurie de personnel hospitalier.

Six régions tunisiennes sont en confinement total depuis le 20 juin, tandis que la capitale Tunis a été placée en confinement partiel la semaine dernière.

Le gouvernement a déclaré jeudi que le Qatar avait fait don d’un hôpital de campagne de 200 lits et de fournitures médicales dans le but d’atténuer la crise actuelle.

Le cabinet tunisien a également approuvé un nouveau projet de loi sur les urgences sanitaires lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Hichem Mechichi, lui-même testé positif au Covid-19 il y a tout juste deux semaines.

Le projet de loi, qui doit être soumis aux législateurs jeudi, donne au gouvernement plus de pouvoirs et plus de flexibilité dans ses achats liés à la pandémie.

Seuls 4% de la population tunisienne sont entièrement vaccinés contre Covid-19, mais dans un communiqué, Mechichi a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qui était matériellement possible pour déployer plus de jabs.

