Au moins 50 personnes sont mortes en Rhénanie-Palatinat, a confirmé vendredi un porte-parole de la police de Coblence aux médias. « On craint qu’il n’y en ait plus » a ajouté le porte-parole.

Environ 1 300 résidents sont portés disparus, bien que des responsables aient déclaré aux journalistes que certains habitants ne pouvaient pas être joints en raison de la panne du service de téléphonie mobile.

Les médias allemands ont précédemment cité le ministère de l’Intérieur de l’État voisin de Rhénanie-du-Nord-Westphalie selon lequel le nombre de morts dans l’État s’élevait à 31, tandis que 57 ont été blessés.

Les inondations causées par des précipitations record ont balayé des voitures, détruit des maisons et déclenché des pannes de courant. Les autorités ont émis des avertissements de conditions météorologiques extrêmes et ordonné des évacuations dans les zones les plus touchées. Environ 1 000 soldats ont été déployés pour aider aux opérations de sauvetage.

« Il s’agit d’une catastrophe unique d’une ampleur sans précédent », Gerd Landsberg, le chef de l’Association allemande des villes et communes, a déclaré, ajoutant que les dommages s’élevaient probablement à des milliards d’euros.

La chancelière Angela Merkel a promis une aide aux personnes touchées par les inondations. « Je peux dire aux gens : nous ne les laisserons pas seuls en ces temps difficiles et terribles. Nous allons également aider à la reconstruction », elle a dit.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !