Catastrophe de Titan causée par des « microfissures » – expert – RT World News

On pense que la coque en fibre de carbone du submersible condamné s’est rompue sous la pression des profondeurs océaniques

L’implosion du submersible touristique Titan peu de temps après sa descente vers le Titanic le mois dernier était probablement due à des microfissures dans sa coque en fibre de carbone qui l’ont fait échouer sous des pressions répétées, a déclaré Jasper Graham-Jones, professeur agrégé d’ingénierie mécanique et marine à l’Université de Plymouth à Business Insider. vendredi.

Alors que Graham-Jones a également considéré que la petite fenêtre avant du sous-marin de 21 pieds aurait pu céder lors de sa descente vers l’épave, il a déclaré que des photos et des images récemment publiées des restes du Titan soutenaient sa théorie initiale, notant une absence de les gros morceaux de coque parmi les débris. Il a dit que cela était cohérent avec l’hypothèse selon laquelle des voyages répétés avaient créé de minuscules fissures dans le matériau, l’affaiblissant progressivement tout en expliquant comment il avait visité le Titanic en 2021 et 2022 sans incident.

Alors que le choix des matériaux du Titan était déjà controversé, le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, aurait déclaré au rédacteur en chef de Travel Weekly qu’il avait utilisé de la fibre de carbone à prix réduit provenant du constructeur aéronautique Boeing pour économiser encore plus d’argent, insistant sur le fait qu’il était sûr car la durée de conservation les dates pour le matériel étaient « mis bien avant qu’ils ne le soient. » Alors que la fibre de carbone est légère et bon marché, le titane est plus généralement utilisé dans les opérations en haute mer pour sa capacité à mieux résister aux pressions extrêmes des profondeurs. Boeing a nié avoir vendu le matériel à la société ou à son PDG et a rejeté une affirmation précédemment publiée sur le site Web d’OceanGate selon laquelle il avait collaboré à la conception du navire.















Le hublot du Titan n’était certifié que pour résister à une pression allant jusqu’à 4 200 pieds (1 300 m), même si le sous-marin avait l’intention de descendre à 13 100 pieds (4 000 m). Le Titanic repose à 12 500 pieds (3 800 m) sous le niveau de la mer au fond de l’océan au large de Terre-Neuve. Lorsqu’il a appris l’écart, l’ancien employé d’OceanGate, David Lochridge, a déclaré qu’il avait exhorté son employeur à payer pour une fenêtre d’affichage plus robuste et à la faire certifier de manière appropriée auprès d’une agence réputée, avant d’être licencié pour – selon lui – avoir dénoncé.

Les débris de l’épave ont été ramenés à terre par la Garde côtière canadienne à Terre-Neuve plus tôt cette semaine, permettant aux experts et autres observateurs d’examiner de plus près l’engin condamné de la société de tourisme maritime OceanGate.

Le Titan a perdu les communications avec son vaisseau-mère moins de deux heures après son lancement le 18 juin, bien que la Garde côtière canadienne n’ait commencé à le rechercher que le lendemain – date à laquelle le sous-marin avait déjà implosé, comme cela a été déterminé plus tard. Des morceaux du submersible ont finalement été localisés quatre jours plus tard par un drone sous-marin. Les cinq passagers à bord du Titan ont été tués dans l’implosion, dont Rush, qui a servi de pilote, et quatre autres qui ont payé 250 000 $ chacun pour la plongée sur l’épave du Titanic.