Catastrophe de Lockerbie: un homme accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a fait exploser le vol Pan Am 103 comparaît devant un tribunal américain | Nouvelles du monde

L’homme accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a abattu le vol Pan Am 103 au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie en 1988 a comparu devant un tribunal américain.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir al-Marimi a comparu en personne au palais de justice fédéral de Washington DC.

Vêtu d’une combinaison verte, il est entré lentement dans le tribunal et n’a pris la parole que pour confirmer son nom. Il n’a pas été invité à inscrire un plaidoyer.

Environ 20 personnes dont les proches sont morts dans l’attentat se trouvaient dans la galerie publique.

Parmi eux se trouvaient une veuve avec sa fille et un homme avec son père qui a perdu sa mère.

Ils faisaient partie des nombreuses familles rendues incomplètes par la plus grande attaque terroriste de l’histoire britannique.

“J’ai fait ça [pursuing justice] pendant 34 ans”, a déclaré une parente, Stephanie Bernstein, à Sky News.

“Ma fille avait sept ans quand mon mari a été tué… Le gouvernement des États-Unis va prendre soin de ses citoyens dans la vie et dans la mort… reconnaissant envers l’administration Biden.”

La procédure a duré moins d’une heure et a ouvert la voie à une nouvelle audience de détention le 27 décembre.

Par l’intermédiaire des avocats fédéraux qui lui ont été assignés, Mas’ud a déclaré qu’il n’avait pas encore été en mesure de désigner son propre avocat. Il a été donné une semaine pour le faire et qui restera en détention.

Mas’ud est recherché depuis longtemps par les procureurs et soupçonné d’être le “troisième homme” à l’origine de la destruction de l’avion américain au-dessus de Lockerbie en décembre il y a 34 ans.

Le 747 jumbo était à 31 000 pieds et un peu plus d’une demi-heure après son vol transatlantique de Londres Heathrow à l’aéroport JFK de New York lorsqu’une bombe a explosé.

Les 243 passagers et 16 membres d’équipage à bord de l’avion sont tous morts. Sur le terrain, dans la ville de Lockerbie à Dumfries et Galloway, 11 autres personnes sont mortes alors que des débris tombaient sur des maisons.

Une enquête minutieuse et longue a passé au peigne fin 845 miles carrés de campagne écossaise à la recherche de débris. Il a conclu que la bombe avait été placée à l’intérieur d’un lecteur de cassette enveloppé dans des vêtements et placé dans une valise.

Après que le gouvernement libyen a revendiqué la responsabilité en 2003, deux anciens membres de son service de renseignement ont été arrêtés, extradés et jugés.

Al Amin Khalifa Fhimah a été acquitté. Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi a été reconnu coupable et emprisonné à perpétuité en 2012.

Les enquêteurs ont toujours suspecté un troisième homme

Megrahi, qui a échoué à deux reprises à faire annuler sa condamnation, a été libéré pour des raisons humanitaires en 2009 et est décédé en Libye en 2012.

Les enquêteurs ont toujours soupçonné qu’un troisième homme faisait partie du complot.

En 2011, après le renversement du dirigeant Mouammar Kadhafi, Mas’ud a été arrêté en Libye dans le cadre d’une vague d’arrestations de partisans du régime.

L’année suivante, il aurait déclaré à un responsable des forces de l’ordre libyen qu’il était le fabricant de la bombe de Lockerbie.

Cette confession apparente en 2012 a constitué la base d’une affaire du ministère américain de la Justice contre lui qui a été publiée en 2020.

Les détails de la façon dont Mas’ud a été transféré de la garde libyenne aux mains américaines n’ont pas été révélés.

Le plus haut officier de justice écossais rencontrera des responsables américains

L’attentat à la bombe reste l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire britannique. Des habitants de 21 comtés ont été tués.

Le plus haut officier de justice écossais a salué la nouvelle selon laquelle Mas’ud est détenu aux États-Unis.

“Les mesures prises par les autorités judiciaires américaines sont importantes et les progrès vers une percée juridique sont bien accueillis par les procureurs et la police écossais”, a déclaré Lord Advocate Dorothy Bain KC.

« Les événements tragiques de décembre 1988 ont uni l’Écosse et les États-Unis dans une profonde perte et une ferme détermination à ce que tous ceux qui ont commis cette atrocité soient traduits en justice.

Elle a ajouté: “Depuis plus de 20 ans, le Crown Office and Procurator Fiscal Service a maintenu une équipe de cas travaillant sur cette enquête, réunissant une gamme d’expertise en matière de poursuites dans la lutte contre le terrorisme, les enquêtes sur les crimes majeurs, l’analyse médico-légale, la coopération internationale et l’entraide judiciaire.”

Mme Bain a déclaré que les responsables écossais et américains continueront d’enquêter sur l’affaire, “dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi avec al-Megrahi”.

Elle a confirmé qu’elle rencontrerait des responsables américains la semaine prochaine pour discuter de l’affaire.