Catastrophe de Lockerbie: un homme accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a fait exploser le vol 103 de la Pan Am est désormais détenu aux États-Unis | Nouvelles du Royaume-Uni

L’homme accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a fait exploser le vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie en 1988 est actuellement détenu aux États-Unis.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir al-Marimi serait le “troisième conspirateur” derrière l’attaque.

Quelque 243 passagers et 16 membres d’équipage ont été tués lorsque l’appareil, planté sur l’avion de ligne, a explosé à 38 000 pieds.

Onze autres personnes ont été tuées au sol alors que des débris tombaient sur des maisons de la ville de Lockerbie, en Écosse.

La seule personne à avoir été condamnée pour ces atrocités était Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi, qui a été emprisonné à perpétuité en 2001 et libéré pour des raisons humanitaires en 2009 après avoir reçu un diagnostic de cancer. Il est décédé en 2012.

Les autorités écossaises ont déclaré: “Les familles des personnes tuées dans l’attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir al-Marimi était détenu par les États-Unis.

“Les procureurs et la police écossais, en collaboration avec le gouvernement britannique et leurs collègues américains, poursuivront cette enquête, dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi avec al-Megrahi.”