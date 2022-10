‘Catastrophe’: Avertissement que la réduction des prestations plongerait 200 000 enfants supplémentaires dans la pauvreté

Liz Truss a été avertie qu’elle plongerait 200 000 enfants supplémentaires dans la pauvreté à moins qu’elle n’abandonne son projet d’imposer des réductions de prestations en termes réels dans les semaines à venir.

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants (CPAG) s’est prononcé contre le fait d’alimenter une “catastrophe” existante, avec des familles en difficulté déjà incapables de s’acheter des vêtements ou de payer leurs factures.

Le n ° 10 cherche désespérément à épargner en banque pour ses réductions d’impôts promises en augmentant uniquement les paiements en fonction des salaires plutôt qu’en fonction de l’inflation, qui est beaucoup plus élevée – bien que Boris Johnson ait promis plus tôt cette année de les augmenter en fonction de l’inflation.

Mais le CPAG a déclaré que les ménages à faible revenu – qui dépensent une proportion plus élevée de leur revenu en énergie et en nourriture, dont les prix montent en flèche – sont déjà soumis à une inflation plus élevée que la famille moyenne.

“Le Royaume-Uni est déjà confronté à une catastrophe de pauvreté infantile, et le gouvernement ruinera la vie de beaucoup plus d’enfants s’il n’agit pas”, a déclaré Alison Garnham, directrice générale de l’association.

“Les parents en difficulté ont besoin d’être rassurés maintenant que leurs enfants ne sont pas sur la liste des gains d’efficacité. Le chancelier doit honorer la promesse d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation.

Les parents à faible revenu avertissent l’organisme de bienfaisance qu’ils devront “réduire tout” et sont en proie à une “inquiétude constante”. CPAG rapporte qu’un parent a déclaré : “Je me réveille chaque matin en m’inquiétant de savoir d’où vient l’argent pour payer la prochaine facture de gaz/électricité.”

L’allusion à un demi-tour sur la promesse faite plus tôt cette année – après que la dernière augmentation des prestations ait été lamentablement inférieure à l’inflation – a provoqué une furieuse querelle au sein du cabinet. Mais le Premier ministre n’a pas encore reculé sur l’idée, des sources de Downing Street suggérant qu’elle est prête à se battre avec son parti malgré la crise politique dans laquelle elle se trouve.

Les gains augmentent actuellement d’environ 5 %, soit à peine la moitié du taux d’inflation d’environ 10 %. Augmenter les prestations du même montant que les salaires signifierait donc une économie potentielle de milliards de livres pour le gouvernement à court d’argent.

Il a été suggéré que les prestations d’invalidité pourraient être augmentées du montant promis, permettant aux ministres de prétendre qu’ils avaient protégé les plus vulnérables et que d’autres demandeurs pourraient trouver un emploi ou travailler plus longtemps pour combler la différence.

Mais l’analyse du CPAG a révélé que la quasi-totalité des 200 000 autres enfants qui seraient plongés dans la pauvreté dans le cadre du plan du gouvernement appartiennent à des familles dans lesquelles au moins un parent travaille.

L’inflation moyenne pour tous les ménages entre 2022 et 2024 devrait être de 16% – mais elle sera d’environ 19% pour les familles à faible revenu, qui dépensent une proportion plus élevée de leur revenu en biens essentiels tels que l’énergie et la nourriture, selon le une analyse.

En outre, une augmentation des prestations de seulement 5 pour cent signifierait que les ménages les plus pauvres recevraient 10 pour cent de moins en termes réels de sécurité sociale qu’il y a deux ans – la plus importante réduction de ce type jamais enregistrée.

Les niveaux de prestations d’avril prochain devraient normalement être annoncés en novembre, en tenant compte des données sur les revenus et les prix de septembre.

Le ministère du Travail et des Pensions a déclaré: “La secrétaire d’État commence son examen annuel statutaire des prestations et des pensions de l’État à partir de fin octobre, en utilisant les prix et les indices de revenus les plus récents disponibles.”