Catastrophe au box-office Liger: Vijay Deverakonda ne rend pas un seul centime aux distributeurs pour d’énormes pertes – voici pourquoi

Liger était à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année, mais, malheureusement, il n’a pas pu se rapprocher de son immense battage médiatique avant la sortie. La Remorque Ligera été très bien reçu, et postez ça Vijay Devérakonda et Ananya Panday promu Ligre avec vigueur, ne laissant aucune pierre non retournée, et tout ce qu’ils touchaient et tout ce qu’ils faisaient se transformait en or. Cependant, malgré tout cela, le Collection Liger au box-office ouvert à une réponse décevante et le Puri Jagannadh le réalisateur est tombé drastiquement par la suite. Maintenant, au milieu des rapports croissants de distributeurs et d’exposants exigeant une compensation, nous apprenons que Vijay ne rembourse pas ses frais.

Vijay Deverakonda ne rembourse pas les frais aux distributeurs Liger

Un reportage sur le divertissement dans Andra Box Office indique qu’il n’est absolument pas question que Vijay Deverakonda rende un seul centime de sa rémunération à qui que ce soit, car il n’a de toute façon pris qu’une avance minimale sur le film car il s’attendait à ce que ce soit un énorme superhit. au box-office, comme tout le monde associé à Liger. Ainsi, la star misait davantage sur une part importante des bénéfices, ce qui, hélas, ne devait pas l’être. Le rapport déclare catégoriquement que tout contraire est absolument faux, car le cas de Vijay est similaire à celui d’Aamir Khan à Laal Singh Chaddha, les deux perdant leur temps et leur argent et leurs efforts étant vains.

#Liger: Il n’est pas question de #VijayDeverakonda retour de rémunération car il n’a pris qu’une avance minimale dans l’attente d’une après-sortie Bonanza ! Toutes ces spéculations sont de fausses nouvelles. Le cas de Vijay est similaire à #Aamir Khan pour #LSC perdre du temps et de l’argent ! https://t.co/kt1gEjkmz7 AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) 6 septembre 2022

