Catarina Macario de Stanford, une perspective prometteuse pour l’équipe nationale de football féminine des États-Unis, a annoncé qu’elle renoncerait à sa saison senior pour une carrière professionnelle.

Le milieu de terrain d’origine brésilienne est actuellement sur la liste du camp de janvier de l’équipe nationale, qui débutera samedi en Floride.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Macario a déclaré qu’il était temps pour elle de commencer une «nouvelle phase de la vie».

Du fond du cœur, merci Stanford! – Catarina Macario (@catarinamacario) 8 janvier 2021

Bien que Macario ait été liée à des équipes de clubs européens, elle pourrait choisir de rester aux États-Unis et de jouer pour la National Women’s Soccer League. Le repêchage de la NWSL est prévu pour mercredi.

Macario est devenue citoyenne américaine en octobre, mais elle n’a pas encore reçu l’approbation de la FIFA, l’instance dirigeante internationale du football, pour jouer dans un match pour l’équipe nationale. Les États-Unis ont deux matchs contre la Colombie prévus plus tard ce mois-ci.

Deux fois vainqueur du MAC Hermann Trophy en tant que meilleur joueur universitaire du pays, Macario avait un record de Stanford en une saison de 32 buts et 23 passes la saison dernière. Elle a été appelée à son premier camp de l’équipe nationale le jour même où elle est devenue citoyenne.

Macario est l’un des trois joueurs universitaires de l’alignement du camp de 27 joueurs, avec Emily Lloyd de Caroline du Nord et Jaelin Howell de Florida State. Lloyd et Howell pourraient également être éligibles pour le repêchage de la NWSL de la semaine prochaine en raison d’une dérogation de la NCAA qui permet aux joueurs repêchés de rester avec leurs équipes universitaires ce printemps et de rejoindre la NWSL après la saison.