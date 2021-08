Catarina Macario a suivi le rêve de sa famille de devenir internationale et olympienne de l’USWNT

Essayer de faire partie d’une équipe de soccer de voyage peut être intimidant pour une jeune fille. Mais pour Catarina Macario, 12 ans, « intimider » ne le recouvrait pas.

Son père avait pris la décision de déménager avec son fils et sa fille à quelque 5 000 milles de leur Brésil natal aux États-Unis, en grande partie pour que Catarina puisse réaliser le rêve commun de la famille de devenir une star du football. Les filles qui jouaient au football n’étaient pas prises au sérieux au Brésil, voyez-vous, et les États-Unis étaient le pays des opportunités.

Bien avant que Macario ne remporte deux titres de la NCAA pour Stanford grâce à une bourse, une place parmi les meilleures joueuses d’ESPN âgées de 21 ans ou moins, ou fasse partie de la liste des Jeux olympiques de Tokyo pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, elle était une jeune fille à San Diego – une nouvelle endroit où elle était incapable de communiquer en anglais – ne se sentant pas sûre d’elle.

Après des années à jouer avec des garçons au Brésil, elle ne savait pas comment elle ferait en essayant pour une équipe féminine américaine.

« J’étais très nerveux, surtout parce que c’était comme: » Nous avons déménagé ici, c’est la vraie affaire, et je suis la raison pour laquelle nous sommes ici « , en quelque sorte », a déclaré Macario à ESPN du Japon, où elle fait partie de l’équipe olympique USWNT. « Donc, il y avait définitivement une pression que je me mettais parce que je savais combien ma famille avait investi en moi et combien de sacrifices ils avaient fait. »

En tant qu’entraîneur à San Diego Surf, Chris Lemay était habitué aux familles ayant l’intention de déménager dans le sud de la Californie le contactant au sujet des essais au club affilié à la Ligue nationale des clubs d’élite. La plupart du temps, cela n’a pas fonctionné : les joueuses n’étaient pas assez bonnes, a déclaré Lemay, qui est maintenant entraîneure en chef des femmes à l’Université d’Utah Valley. Lorsque Macario et sa famille se sont présentés – son frère Estevao parlait anglais et servait d’interprète – Lemay n’y a pas beaucoup pensé. Mais c’est alors que la jeune fille a touché le ballon pour la première fois…

« Il m’a fallu 15 secondes pour réaliser que ce joueur était comme un tout autre monde », a déclaré Lemay à ESPN par téléphone. « Une balle lui a été lancée, elle l’a sortie des airs avec sa cuisse et elle l’a lancée dans le coin supérieur. Et elle a frappé la balle avec une telle force, j’étais comme ‘Whoa. S’il vous plaît, mettons-la sur ça l’équipe aussi vite que possible.' »

Comme Macario s’en souvient, elle est sortie de l’essai sachant qu’elle devait s’améliorer. Macario appelle cela le « style américain » qu’elle avait besoin de mélanger à ses compétences existantes, ce qui signifie vraiment qu’elle devait être plus physique – d’autant plus que son père, Jose, a insisté pour qu’elle joue un an avec des filles plus âgées, qui était l’équipe de Lemay. Pourtant, les entraîneurs de surf ont pu voir qui était Macario en tant que joueur ce jour-là – ils ont pu voir son QI de football et ses compétences techniques – et c’est ce qui comptait.

« En fin de compte, le football est le football », a déclaré Macario, maintenant âgé de 21 ans. « Les gens peuvent jouer différemment, mais c’est toujours le même jeu, quoi qu’il arrive. »

Catarina Macario est passée de jouer au football avec des garçons au Brésil à représenter l’USWNT. Getty

Venant en Amérique

Si vous recherchez Catarina Macario sur YouTube, vous trouverez beaucoup de points saillants des buts.

Il y a eu ce moment, à Stanford, où elle a dansé son chemin à travers trois défenseurs, jouant presque avec eux comme si le ballon était collé à son pied, avant de réaliser une passe décisive. Il y a aussi le but où elle a piégé un ballon de sa cuisse, l’a fait sauter de son pied puis a écrasé une volée à 20 mètres sans laisser le ballon toucher le sol. Mais il y a aussi extraits de programmes d’information brésiliens interviewant un Macario de 10 ans et montrant un rouleau B d’elle jouant au football avec des garçons.

Pour Macario, il n’y avait pas d’autre option : si elle voulait jouer au football, et elle voulait jouer pour un vrai club, il fallait que ce soit avec les garçons. Mais dans le Brésil fou de football, elle était une curiosité. Une fille jouait au foot avec des garçons? Dans une équipe qui a remporté un trophée ? Et elle était une meilleure buteuse ? Pour certaines personnes, c’était excitant, mais pour d’autres, c’était un problème.

« C’était juste un nouveau concept d’avoir une fille jouant dans une équipe de garçons parce que, au moins quand j’étais là-bas, il n’y avait pas beaucoup de filles qui jouaient », a déclaré Macario. « J’étais généralement la seule fille. C’était quelque chose de nouveau, quelque chose de différent que les gens n’avaient pas vu, et le fait que j’avais du succès a encore plus amplifié cela. Je ne jouais pas seulement avec eux: je me débrouillais bien, vous savez ?

« C’était vraiment quelque chose dont on n’avait jamais entendu parler, et certaines personnes ont bien réagi, bien sûr. Certaines personnes m’ont soutenu et ont vu le talent que j’avais, alors elles ont applaudi pour cela. D’autres, bien sûr, se sont senties un peu hostiles envers Ils ont dit que les filles ne devraient pas jouer.

Après avoir remporté deux championnats nationaux avec Stanford, Macario a commencé sa carrière de club professionnel avec Lyon en France. Giorgio Perottino – UEFA/UEFA via Getty Images

Entrer dans l’adolescence et trouver sa place dans le monde est déjà assez difficile. Mais pour Macario, faire ce qu’elle aimait est devenu un référendum sur son sexe et sur la question de savoir si les filles devraient même jouer au football. Même les mères des autres enfants lui disaient que les filles devraient se concentrer sur d’autres choses. Non seulement est-elle une fille, mais elle est noire – deux sujets des railleries auxquelles elle serait confrontée de la part d’autres enfants. Parfois, c’était trop, et elle voulait arrêter.

« Il y avait certainement des moments où j’avais un mauvais match, et cela ne faisait que renforcer l’idée que je ne devrais pas jouer », a-t-elle déclaré. « Je commençais à douter de mes propres capacités. Parfois, je me disais: » Ugh, je ne peux plus y faire face, je veux être un enfant normal. «

« Il y a eu un bon nombre de fois où je me souviens d’avoir hurlé mes yeux. »

Ses parents l’ont exhortée à ne pas perdre son talent, et son père l’a particulièrement poussée. L’expérience de Macario a fait l’objet d’un Essai de la Tribune des joueurs elle a écrit plus tôt cette année. « Pour lui, voir sa fille rivaliser avec les garçons – il n’y avait pas d’équipes de filles là où nous vivions – était la chose la plus incroyable au monde, mais plus il voyait à quel point j’étais bon, plus il me pousserait , » elle a écrit. « Plus je m’améliorais, plus la pression était forte et plus ses retours seraient durs. »

« Le père de Catarina était très influent : il voulait que sa fille soit une superstar », a déclaré Lemay.

Mais avec la poussée, le soutien est venu et Macario remercie Jose et sa mère Ana Maria de ne pas l’avoir laissée abandonner.

C’est son père qui a tapé « meilleure joueuse de football féminin de tous les temps » sur YouTube et a trouvé les moments forts de la grande américaine Mia Hamm. À ce moment-là, Hamm avait déjà pris sa retraite, mais Macario a pu voir des stades pleins de gens applaudir pour voir cet incroyable footballeur, qui se trouvait être une femme. C’était un puissant facteur de motivation et une image à laquelle elle s’accrocherait.

Avant d’avoir 12 ans, elle a atteint un carrefour. Les règles au Brésil signifiaient qu’elle n’était plus autorisée à jouer dans des équipes de garçons. Elle pouvait soit arrêter, soit trouver un nouvel endroit pour jouer. Il était évident où c’était – pendant que sa mère restait au Brésil pour pratiquer la médecine et servir de soutien de famille, Jose, Catarina et Estevao ont déménagé en Amérique. Cela peut sembler un choix difficile de quitter votre pays d’origine et tout ce que vous avez jamais connu, mais Macario voulait faire le pas.

« C’était une décision facile : soit je reste et je laisse mon talent se perdre, soit nous essayons de poursuivre ce rêve », a-t-elle déclaré.

« J’ai réalisé que je voulais un pays qui valorise réellement ce que je veux faire et qui a ce soutien. Même en ce qui concerne l’éducation, c’était tout simplement mieux. Alors, ma famille a décidé de déménager et je suis tombé amoureux des États-Unis, et c’est là que je suis devenu la personne et le joueur que je suis aujourd’hui. »

Devenir olympien

Catarina Macario savait que Vlatko Andonovski, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, allait appeler. Ayant récemment signé pour jouer au football en club avec Lyon, elle était à Stanford pour rendre visite à des amis de l’université lorsque Andonovski, qui était en train de réduire son alignement pour les Jeux olympiques de Tokyo, lui a envoyé un texto pour s’attendre à un appel.

Macario avait participé à certains camps de l’équipe nationale et pensait qu’elle aurait des nouvelles de l’entraîneur de toute façon. L’appel est arrivé et, après que les deux se soient engagés dans une petite conversation, il a dit les mots: « Félicitations, vous venez aux Jeux olympiques. »

« C’était assez surréaliste parce que j’ai l’impression que cette année a apporté tellement de choses merveilleuses – obtenir ma citoyenneté, puis obtenir la première sélection », a déclaré Macario. « C’était vraiment une bénédiction d’être appelé dans l’équipe pour les Jeux olympiques, et je sais qu’il y avait probablement tellement de joueurs qui méritaient probablement plus que moi. J’étais juste un peu choqué d’une certaine manière. »

L’appel a terminé une ascension fulgurante. En janvier, trois mois après être devenue citoyenne américaine et avoir été appelée dans un camp de l’USWNT le même jour, Macario a fait ses débuts contre la Colombie. Quelques jours plus tard, elle débute pour la première fois, marquant son premier but contre le même adversaire.

« Physiquement, elle est déjà prête à être à ce niveau, ce qui est un énorme saut pour passer de l’université à ce niveau », a déclaré Megan Rapinoe après ce match. « Vous avez vu qu’elle peut tenir le coup, elle est rapide, elle est rapide, elle pense vite. Elle va juste être l’une de ces joueuses amusantes que vous aimez voir, quelqu’un qui va exciter les fans, quelqu’un qui va sortir quelque chose de créatif. »

Les grandes premières de Macario n’ont cessé de se produire et la semaine dernière, elle a fait ses preuves en venant faire ses débuts olympiques en tant que remplaçante tardive lors de la victoire 6-1 de l’USWNT contre la Nouvelle-Zélande. Ayant initialement fait l’équipe en tant que remplaçante avant qu’un changement de règle ne la place sur la liste complète, elle semblait prête pour la scène, bien qu’elle soit la plus jeune joueuse de l’équipe.

Lemay n’a pas entraîné Macario depuis des années, mais lui parle toujours régulièrement et regarde tous ses matchs – il la compare à Neo des films The Matrix, ralentissant le temps lorsqu’elle a le ballon aux pieds.

Il pensait que sa performance contre la Nouvelle-Zélande était prometteuse, bien qu’il y ait une critique :

« Les minutes qu’elle a obtenues contre la Nouvelle-Zélande étaient une bonne représentation de qui elle est – elle a complété chaque passe et elle était bonne avec le ballon », a déclaré Lemay. « Je pense que, dans cet environnement, elle doit être plus égoïste, et c’est probablement difficile. Il y a beaucoup de vétérans et de grandes personnalités. »

En effet, lorsque ESPN lui a demandé à un moment différent de la conversation s’il y avait quelque chose que les gens ne savent pas sur Macario qu’ils devraient, il n’a pas hésité.

« Tout le monde veut parler de la transition vers les États-Unis et veut parler de sa capacité de jouer, mais l’une des choses les plus fascinantes pour moi est à quel point elle est humble », a déclaré Lemay. « Il n’y a aucun sentiment d’arrogance ou de droit. »

À certains égards, cela peut sembler incongru avec son ascension vers la célébrité ou son style de jeu. Des joueurs comme Macario, qui ont les compétences de dribble pour embarrasser les défenseurs et l’instinct de finition pour laisser les gardiens de but dans la poussière, sont souvent ceux qui recherchent l’attention ou les vantards.

Mais elle s’est gardée sous contrôle, discutant souvent de choses à améliorer au lieu de ce qu’elle a déjà réalisé. Au-delà des minutes où elle a pris du retard lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande, Macario a été exclue de l’alignement de la journée pour les autres matchs des États-Unis au Japon. Si elle est impliquée dans la demi-finale de lundi contre le Canada, cela pourrait être un moment charnière dans sa jeune carrière.

Quand elle ne joue pas ou ne s’entraîne pas, Macario parle à ses parents au téléphone tous les jours – son père est en France, où il a déménagé pour se rapprocher alors qu’elle joue pour Lyon, et sa mère est toujours au Brésil – et ils demandez-lui comment elle va et à quoi ressemble le village olympique.

Rien, cependant, ne surpassera l’appel téléphonique qu’elle a passé pour leur faire savoir qu’elle ferait partie de l’équipe américaine en quête d’or.

« J’aurais dû leur demander FaceTimed pour voir s’ils pleureraient réellement », a déclaré Macario. « Ils étaient tous les deux si heureux. C’était la cerise sur le gâteau de ce que nous voulions accomplir. En tant que famille, c’est pour cela qu’ils ont tout sacrifié, afin que je puisse représenter les États-Unis sur la scène mondiale. »