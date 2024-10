Catalyst Connect améliore la marque numérique des petites entreprises

13 octobre — Patricia Flores a déménagé dans le nord-est de la Pennsylvanie il y a environ un an, considérant la région comme prometteuse.

« Je vois ici beaucoup de potentiel que beaucoup de gens ne voient pas nécessairement venant d’ici », a déclaré Flores à propos de Wilkes-Barre et de ses environs. « Quand je suis arrivé ici, je n’étais qu’une visite, mais j’ai rencontré beaucoup de gens qui déménageaient de New York parce que la ville de New York est tellement peuplée et qu’il n’y a pas autant de potentiel pour que les gens y développent leur propre entreprise. »

Aujourd’hui, elle a coupé le ruban de Catalyst Connect Consulting, une société de marketing médiatique numérique qui aide les petites entreprises à développer leur profil et leur présence numériques.

Originaire d’Hawaï, Flores a rejoint l’armée américaine après le lycée. Alors que son service était principalement basé à New York, elle a également été envoyée au Moyen-Orient, déployée en Afghanistan et a passé du temps au Koweït. Au cours de ses quatre années de transformation dans l’armée, Flores s’est essayée aux applications Microsoft Office standard et a continué à élargir sa base de connaissances, tant personnelles que professionnelles.

L’armée, a déclaré Flores, souligne l’importance d’élaborer un plan de transition vers la vie civile. À la fin de son service, Flores a vendu des voitures pendant un an. Mais elle avait l’ambition de démarrer une petite entreprise, comme ses parents avant elle, et a vu une opportunité dans la NEPA.

« J’aime cibler un grand nombre de petites entreprises qui cherchent à réaliser un peu de croissance pour atteindre le prochain niveau auquel elles tentent de s’élever », a déclaré Flores. « Surtout dans ce domaine, il y a beaucoup de parents, beaucoup de petites entreprises, qui n’ont pas encore franchi le pas du numérique… et ils ont besoin d’aide pour cela, c’est là que j’interviens. »

Les compétences de Flores lui permettent d’aider les entreprises locales en matière de marketing sur les réseaux sociaux, d’image de marque, de conception de sites Web et d’autres services dont elles pourraient avoir besoin pour étendre leur présence numérique.

Bien que basé localement à Wilkes-Barre, Flores a déclaré que Catalyst Connect Consulting était prêt et disposé à aider d’autres entreprises en dehors de la ville.

À l’heure actuelle, Flores exploite Catalyst Connect en solo, mais cette activité pourrait se développer à mesure que davantage de clients profitent de ses services.

Cependant, Flores se méfie d’une expansion rapide de son entreprise, préférant adopter une approche de qualité plutôt que de quantité dans un avenir immédiat.

Au niveau local, le soutien à Flores et à Catalyst Connect a été fort, la Chambre de commerce du Grand Wyoming Valley s’intéressant particulièrement à l’entreprise. En fait, la cérémonie d’inauguration de Catalyst Connect a été organisée par la Chambre au THINK Center de Wilkes-Barre le 11 octobre.

Dans le monde en constante évolution du marketing numérique, Flores est lucide quant au développement d’un réseau, notamment en ce qui concerne d’autres entreprises appartenant à des vétérans.

« Il s’agit certainement d’un très petit pourcentage de personnes qui rejoignent [the military]donc je suis toujours à la recherche de petites entreprises qui sont également des vétérans », a déclaré Flores, ajoutant qu’elle offre des réductions à d’autres entreprises appartenant à des vétérans.

Les services complets de Catalyst Connect Consulting sont disponibles sur catalyseurconnectconsulting.net ou en recherchant le nom de l’entreprise sur les réseaux sociaux.