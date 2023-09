Catalunya MotoGP: Francesco Bagnaia décroche la pole position avec un nouveau record de piste à Montmelo

Le champion du monde Francesco Bagnaia a décroché la pole du MotoGP de Catalogne avec un nouveau record de piste à Montmelo samedi.

Le pilote Ducati en forme a réalisé un tour de qualification de 1min 38.639sec pour abaisser la référence d’Aleix Espargaro établie sur le circuit de Barcelone lors des essais 24 heures plus tôt.

Bagnaia est rejoint en première ligne pour le sprint de samedi et la course de dimanche par Espargaro (Aprilia) et Miguel Oliveira sur le vélo satellite RNF d’Aprilia.

Il s’agit de la sixième pole de la saison pour Bagnaia. Il mène le championnat avec 62 points d’avance sur Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui s’est qualifié cinquième.

« C’est l’une des pole positions les plus importantes de l’année car Aprilia est très forte sur cette piste », a déclaré Bagnaia, vainqueur de cinq des dix premières courses.

En fond de grille se trouvait Fabio Quartararo dont la saison éprouvante s’est poursuivie avec le champion du monde 2021 ne se qualifiant que 17e pour cette 11e manche de la saison de 20 courses.

