Catalejo / Tololo Ugarte | ArchQuotidien

Catalejo est une œuvre d’architecture qui naît de son contexte. Dès la première rencontre avec le terrain, un point d’intérêt s’est immédiatement imposé : une sorte d’oasis de quatre arbres de plus de 300 ans. Le reste du territoire se présentait comme un pâturage très fertile, très sensible aux saisons de l’année. En été, il présente un paysage plutôt désertique ; cependant, en hiver et au printemps, des mètres de soi-disant mauvaises herbes poussent du sol, flanquant la maison et la faisant flotter dans un environnement qui, au niveau du sol, est plat, mais où la végétation offre un relief irrégulier et inattendu et changeant.

Section transversale

Après avoir vécu cela, il nous a semblé que la maison devait, en premier lieu, être suspendue au-dessus du sol de manière à ce que l’herbe puisse pousser comme un manteau vert, renforçant ainsi la sensation de flotter dans cette sorte de lagon végétal. De même, il était important de revenir au point d’intérêt initial, à savoir les anciennes quillayes et molles, qui, contrairement au reste de la végétation, constituaient un paysage monumental mais immobile, d’un caractère noble et perpétuel, conduisant à la mise en place de la maison face à ces grandes statues vivantes tout en gardant la juste distance qui, avec la double hauteur et le plafond voûté, a réussi à capturer 100% de la forêt et à la faire entrer dans les pièces.

Plan

La forme circulaire de la maison permet finalement au paysage de devenir une extension des espaces intérieurs, générant une sensation de continuité. Cette décision architecturale suggère que l’environnement naturel ne doit pas être seulement une toile de fond mais un élément actif qui redéfinit la perception de l’espace.

Plan – Supérieur

Les matériaux ont été sélectionnés en mettant l’accent sur la mimesis visuelle, permettant à l’architecture de se fondre dans son contexte. Ce choix vise à minimiser l’impact visuel de la construction, en intégrant l’œuvre dans le paysage.

Coupe longitudinale

Dans l’ensemble, Catalejo n’est pas seulement un espace habitable mais une expérience architecturale qui invite à la réflexion sur l’interaction entre les humains et la nature. En amenant le paysage à l’intérieur de la maison, un dialogue constant est généré qui transforme l’expérience d’habiter. Les espaces deviennent des cadres qui délimitent des vues changeantes, où chaque fenêtre sert de lentille qui concentre et amplifie l’environnement naturel, favorisant ainsi une conscience plus profonde du lieu où l’on réside.