Catalans Dragons 42-0 Salford Red Devils: les Dragons martèlent les Red Devils pour rester en tête de la Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Faits saillants du match de Super League de Betfred entre les Catalans Dragons et les Salford Red Devils.

Les Dragons catalans sont restés les leaders de la Super League après avoir battu les Red Devils de Salford samedi.

Les Dragons ont ouvert une avance de quatre points en tête du classement alors qu’ils valsaient vers une victoire 42-0 au Stade Gilbert Brutus.

Salford était une équipe épuisée. L’entraîneur Paul Rowley était privé d’un certain nombre d’équipes premières, dont l’attaquant vedette King Vuniyayawa, qui a été refoulé à son arrivée en France en raison de problèmes de visa.

Sam Tomkins a franchi le cap des 1 500 points en carrière (Photo : Ed Sykes/SWpix.com)

Les Red Devils n’avaient que 18 joueurs parmi lesquels choisir, mais ont résisté fermement à un assaut brutal au début du premier quart.

Cependant, le centre australien Adam Keighran n’a pas pu être empêché de récolter un court coup de pied de grubber sur la ligne par Michael McIlorum à la 20e minute pour ouvrir le score et il a converti son propre essai pour prendre les Catalans 6-0 devant.

L’arrière latéral Ryan Brierley et Brodie Croft ont fait de leur mieux pour mettre les Red Devils sur le pied avant, mais les Dragons ont résisté à toute tentative de briser leur ligne.

Keighran, lié à Wigan, a marqué son deuxième essai 10 minutes plus tard lorsqu’il a suivi un autre coup de pied sur la ligne, cette fois de l’impasse Tyrone May, et encore une fois, il a ajouté la conversion pour porter le score à 12-0.

L’ailier Tom Johnstone est entré en jeu alors qu’il poursuivait un coup de pied de Sam Tomkins pour marquer dans le coin gauche à cinq minutes de la mi-temps, Keighran étant incapable de convertir depuis la ligne de touche.

À la dernière minute de la première mi-temps, May a effectué une course explosive de 15 mètres au-dessus de la ligne pour marquer un coup de pied de Tomkins et mettre les Dragons fermement en contrôle à 22-0.

Adam Keighran a également réussi une paire d’essais

L’entraîneur Rowley a gardé les joueurs de Salford sur le terrain pendant la mi-temps pour leur donner une pause, mais il n’a pas fallu longtemps avant que les Dragons augmentent à nouveau la chaleur.

Keighran a ajouté son quatrième but de la soirée avec un penalty trois minutes après le début de la seconde période après un tir haut sur le pilier des Dragons Jordan Dezaria.

Lors du jeu suivant, Keighran a libéré Johnstone pour un sprint dans le coin gauche pour son deuxième essai du match pour mettre l’équipe locale hors de vue à 28-0.

May a ensuite trouvé son demi-arrière Mitchell Pearce après avoir franchi la ligne de Salford à mi-chemin et il est passé au pilier Tiaki Chan qui a franchi la ligne, Tomkins prenant en charge les fonctions de coup de pied avec la conversion.

L’ailier Tom Davies a été condamné à l’heure pour avoir retenu le tacle après une échappée du talonneur de Salford Andy Ackers et les tempéraments ont commencé à s’effriter dans la chaleur.

Tomkins a refroidi les choses avec une pénalité à la 68e minute, puis l’a pimenté à nouveau avec un essai cinq minutes plus tard, qu’il a converti, lui faisant franchir le cap des 1 500 points en carrière.