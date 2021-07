Catalans 40 – 20 Wakefield

2:04



Fouad Yaha a marqué alors que les Dragons Catalans ont battu le record de 11 victoires consécutives avec une victoire sur Wakefield à Perpignan

James Maloney est revenu de suspension pour aider les Dragons catalans à maintenir leur domination au sommet de la Super League avec une victoire 40-20 sur Wakefield Trinity dans un stade Gilbert Brutus inondé de soleil.

Le vétéran australien a inscrit huit buts parfaits en huit tentatives alors que les Catalans ont prolongé leur séquence de victoires consécutives en club à 11 matches.

Wakefield n’a pas faibli dans la chaleur et l’humidité de 32 degrés à Perpignan et a maintenu la pression sur leurs hôtes tout au long du match, mais les Catalans étaient trop forts.

Yaha était l’un des six buteurs d’essais dans la victoire dominante sur Wakefield

Sam Tomkins a été le premier à essayer après cinq minutes alors que les Catalans étiraient la défense de Wakefield vers la gauche.

Mais Wakefield a riposté lorsque l’attaquant lâche Yusuf Aydin a percé entre les poteaux pour marquer, le demi de mêlée Mason Lino égalisant les scores à 6-6 avec une simple conversion.

Trinity a été pénalisé devant leurs poteaux après 15 minutes et Maloney a remis les Dragons devant avec un simple coup de pied au but, mais le pilier géant David Fifita a fait avancer Wakefield avec une série de rafales puissantes et les Catalans ont été contraints d’abandonner. but deux fois de suite.

Puis Fifita a percuté la défense locale et a ignoré Tomkins pour planter le ballon au-dessus de la ligne à la 20e minute. Lino a de nouveau ajouté la conversion pour donner à Trinity une avance de quatre points.

Cependant, cet avantage n’a pas duré longtemps car le talonneur catalan Alrix Da Costa a aidé à remettre son équipe devant avec une rafale de deux mètres du mannequin, avant que les Dragons ne lâchent leur propre accessoire géant, Sam Kasiano, du banc et deux puissants les charges l’ont vu franchir la ligne à la demi-heure et les Français avaient huit points d’avance à la pause.

Trinity a riposté juste après la pause avec un penalty de Lino, mais la chaleur atteignait Wakefield alors que le remplaçant des Catalans Arthur Mourgue les a forcés à abandonner la ligne de but avant que Maloney ne frappe un penalty pour rétablir la différence de huit points.

Mourgue était à nouveau le bourreau, forçant un deuxième abandon de Trinity avec une chasse aux puces intelligente, et Mickael Goudemand et Matt Whitley se sont rapprochés avant que le pilier Gil Dudson ne brise la ligne de Wakefield avec un trajet de 10 mètres. Une autre conversion réussie de Maloney l’a fait 28-14 avec 15 minutes à jouer.

Mais Wakefield n’avait pas terminé et Fifita a remporté son deuxième essai avec une barge de marque entre les poteaux et la conversion de Lino a remis les visiteurs en lice à 28-20.

Ils ne se sont pas rapprochés cependant, alors que Samisoni Langi a lancé une passe à l’ailier Fouad Yaha pour un essai à la 72e minute et la septième conversion de Maloney de l’extérieur sur la gauche a porté le score à 34-20.

Tom Davies pensait avoir ajouté un autre essai aux Catalans mais a été retiré par l’arbitre Marcus Griffiths pour une passe en avant. Davies ne devait pas être refusé à la fin, cependant, et après avoir changé d’aile pour rejoindre Yaha, il a traversé pour le dernier essai du jeu alors que le sirène soufflait.

Le coup de pied le plus difficile de la soirée de Maloney de la ligne de touche gauche a traversé les bâtons pour conclure une autre victoire pour les leaders de la ligue.