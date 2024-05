Catalan: l’Espagne approuve la loi d’amnistie pour les nationalistes

La loi vise à retirer les poursuites judiciaires en cours contre les nationalistes catalans pour activités séparatistes, notamment le référendum de 2017 et l’échec de la tentative d’indépendance.

La loi a reçu le soutien d’une faible majorité, avec 177 législateurs votant pour et 172 contre.

La loi d’amnistie a passé six mois au Parlement depuis que le Parti socialiste (PSOE) du premier ministre Pedro Sánchez l’a présentée.

Cependant, le bénéficiaire le plus en vue et le plus controversé est Carles Puigdemont, l’ancien président de la Catalogne qui a dirigé la campagne de sécession de 2017 avant de s’exiler en Belgique, où il réside depuis lors tout en évitant l’extradition. Plusieurs autres hommes politiques indépendantistes ont également quitté le pays.