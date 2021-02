Cat retrouve son propriétaire après avoir disparu il y a plus de 15 ans

Un chat qui s’est égaré il y a environ 15 ans a été réuni, plus âgé et peut-être plus sage, avec son propriétaire.

Brandy, un tabby brun, a été réuni lundi après-midi avec Charles, qui l’a adoptée comme chaton de 2 mois en 2005.

« C’est incroyable. Je pense que c’est incroyable », a-t-il déclaré jeudi.

«Je l’ai vue, je l’ai prise dans ses bras et elle a commencé à ronronner et c’était très émouvant», a déclaré Charles. «C’était agréable de l’avoir à nouveau dans mes bras.»

«Je me suis effondré et j’ai pleuré parce que je pensais à toutes les années que j’avais perdues avec elle», a déclaré Charles, un technicien en informatique qui ne voulait pas que son nom de famille soit utilisé.

Brandy a été retrouvé dimanche à Palmdale, à environ 65 kilomètres de l’endroit où Charles vit dans la région de San Fernando Valley à Los Angeles.

Il a dit que Brandy s’était égarée quelques mois seulement après l’avoir adoptée.

«Elle est sortie dans l’après-midi dans notre arrière-cour», a-t-il dit. Mais quand la nuit est tombée et qu’il est allé la ramener à l’intérieur, elle n’était pas là.

Charles a conduit à sa recherche, a vérifié les refuges pour animaux et a installé des pancartes sans aucune chance.

«J’étais très triste», a-t-il dit. «Je voulais qu’elle revienne parce que lorsque je l’ai adoptée, je me suis fait une obligation morale de prendre soin d’elle toute sa vie.

Il craignait qu’elle n’ait été tuée par une voiture ou un coyote.

«Mais j’espérais que quelqu’un la ferait sortir de la rue pour prendre soin d’elle, et je suppose que c’est ce qui s’est passé», a-t-il déclaré.

Charles a continué sa vie. Il a déménagé dans un autre endroit de la vallée et a adopté deux jeunes chats.

Puis, dimanche, il a reçu un appel du refuge pour animaux du comté de Los Angeles à Palmdale et un autre de la société qui a fabriqué une micropuce implantée à Brandy lorsqu’elle a été adoptée.

Charles avait changé d’adresse et de téléphone à la maison. Mais heureusement, son numéro de téléphone portable était le même que celui indiqué sur la puce électronique.

«J’étais sceptique. J’ai pensé que ça devait être une erreur », dit Charles. «Peut-être qu’il y a une chance sur un million que ce soit Brandy. Mais après 15 ans, c’est hautement improbable. »

Pourtant, « j’ai dit, oui, la puce ne mentirait pas. »

Lundi après-midi, il est allé à Palmdale pour regarder Brandy. Elle était plus âgée et très maigre, dit-il.

Brandy avait besoin d’un peu d’aide: elle souffrait de malnutrition et ne pesait que 2,7 kilogrammes.

«Elle pesait essentiellement autant que lorsqu’elle était chaton», a déclaré Charles.

Ses ongles étaient suffisamment longs pour blesser ses pattes.

Charles soupçonne que quelqu’un l’a trouvée comme un chaton et l’a gardée toutes ces années sans se soucier de vérifier si elle avait une puce électronique. Il pense qu’elle a dû se séparer ou s’enfuir il y a plusieurs mois.

Mais elle était la même chatte calme, douce et douce dont il se souvenait, dit Charles.

Charles a décidé qu’il ne pouvait pas garder Brandy dans son appartement d’une chambre avec deux jeunes chats. Mais Brandy reste avec sa sœur à proximité, et il a l’intention de lui rendre visite souvent.

«Elle n’a pas beaucoup d’énergie. Mais elle semble très contente », a déclaré Charles. «Elle ronronne beaucoup.

Il a ajouté: « Elle semble être heureuse d’avoir à nouveau une maison. »