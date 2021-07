Cat regarde curieusement la gymnastique des Jeux olympiques de Tokyo à la télévision, la vidéo devient virale

Les Jeux olympiques de Tokyo en cours attirent des téléspectateurs du monde entier, et ce ne sont pas seulement les amateurs de sport qui sont captivés par les performances des athlètes, mais même les chats. Une vidéo partagée sur Twitter a montré comment un félin domestique a été immergé dans l’un des événements de gymnastique qui se déroulaient à Tokyo. La vidéo de cinquante-quatre secondes a été partagée sur le site de microblogging par Humor And Animals mercredi.

Les images montraient un chat touchant ses pattes sur l’écran de télévision chaque fois qu’un gymnaste se produisait. La vidéo s’est ouverte avec un athlète masculin tournant autour de la barre horizontale dans l’épreuve de gymnaste artistique. Pendant que le gymnaste tournait, le chat essayait de toucher l’athlète chaque fois qu’il revenait au sol. Dans un autre plan, le chat touche activement l’écran avec ses pattes alors qu’il essaie de toucher l’athlète féminine s’exécutant sur des barres asymétriques. Les mouvements souples et habiles des gymnastes ont certainement laissé le chat aux prises avec la réalité. La légende de la vidéo disait: « Les chats qui regardent la gymnastique sont mon nouveau favori. » La vidéo a été vue plus de 863,3 000 fois depuis sa publication sur Twitter. Dans le tweet suivant, Humor And Animals a écrit que la vidéo avait été publiée à l’origine sur Instagram par un utilisateur du nom de @teenybellinitheprettypittie.

Certains des téléspectateurs étaient assez inquiets des rayures que l’écran de télévision pourrait avoir à supporter à cause du chat curieux, comme l’a écrit un utilisateur : « C’est amusant et amusant jusqu’à ce que votre téléviseur ait des rayures permanentes. »

Il semble qu’il y ait aussi d’autres chats qui sont activement intéressés à regarder les sports comme un utilisateur a partagé dans la section commentaires, « Le mien regardait le surf hier. »

En décodant les mouvements du chat dans la vidéo, un utilisateur a deviné que le chat essayait d’empêcher les athlètes de tomber au sol alors que le commentaire disait : « Il essaie d’empêcher les gymnastes de tomber. »

A votre avis, qu’est-ce que le chat essayait de faire ?

