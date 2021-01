Traiter avec des chats agressifs en tant que propriétaire d’un animal de compagnie peut être stressant et peut même amener certains d’entre nous à s’imprégner de leurs manières pour faire le travail. Une vidéo TikTok, qui devient maintenant virale pour son contenu hilarant, capture une femme-chat frustrée sifflant à son chat.

Dans la vidéo d’une minute, une femme est vue tenant son chat dans un bras et luttant pour couper les ongles des pattes du chat. Le chat est assez inquiet car son cohabiter humain lui enlève son seul outil, les ongles pointus. La femme montre également son bras aux spectateurs où les rayures faites par le chat sont visibles. La femme dit: «Vous aimez vous gratter? Je m’en fiche, maintenant tu vas te faire couper les ongles. Le chat n’est clairement pas content et est vu en train de repousser les ciseaux et de pousser un cri à chaque fois qu’elle se coupe les ongles. Répondant aux cris du chat, la femme dit: «Ouais, je sais. Mais maintenant, puisque tu veux continuer à gratter, à gratter et à gratter, c’est ce que nous allons faire.

Le chat laisse échapper un cri après cela et répondant à cela, la femme siffle comme un chat. Le chat est décontenancé par ce comportement félin de son propriétaire et c’est cette partie de la vidéo qui est désormais devenue virale sur les réseaux sociaux.

Alors que la femme siffle, elle regarde son chat et dit: «Je pourrais le faire aussi! Sois gentil! » Le chat semble être en état de choc à ce comportement mais passe rapidement à pousser des cris de plainte. «Ouais, je sais comment siffler comme toi! Ouais * siffle * Je pourrais le faire aussi! Vas-y, mords-moi et je te mordrai », dit la femme.

La vidéo a incité les internautes à créer des mèmes hilarants inspirés par cette maman chat furieuse.

L’une des utilisatrices qui avait sa sympathie pour le chat a commenté: «Pauvre minou, le minou est juste suspendu et a été serré par son gros bras, peut-être si le chat était plus à l’aise en se coupant les ongles, je coupe les ongles de mon chat mais mon chat est agréable et confortable dans son salon, à la fin, il reçoit une délicieuse friandise, alors reliez cette tâche à des récompenses alimentaires.

La scène où la femme siffle son chat et le chat est tout secoué est également devenue une image mème. Certains utilisateurs ont même utilisé cette image pour décrire leur expérience en 2020.