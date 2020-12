Un chat errant adopté par les pompiers chinois les accompagne désormais pour monter la garde à leur caserne de pompiers tous les jours et braver les aléas de la météo.

Selon rapports, l’ancien chat errant recroquevillé aux pieds de l’officier ou allongé devant le poteau d’où il surveille de près la caserne des pompiers de la ville de Guiyang, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.

Le chat a été soigné par le personnel des pompiers pendant trois ans après être entré accidentellement dans la station. À l’époque, c’était un chaton mal nourri et sans abri. Les pompiers qui y étaient stationnés se sont liés d’amitié avec le chaton et l’ont nourri à tour de rôle. Il est désormais en bonne santé et s’est rapproché des pompiers de la gare. Le chat se trouve souvent à côté d’un pompier de garde.

Surnommé Lan Mao ou «chat bleu», il fait désormais partie intégrante de la caserne provinciale des pompiers du Guizhou. Selon Sun Hoaxing, l’un des pompiers du Guizhou, Lan Mao surveille tous les pompiers en service et est là pour accompagner les pompiers. Lan Mao se tient même lorsque le temps n’est pas propice. Lorsqu’il fait froid, il saute sur le stand et se couche à côté des pieds du pompier.

Le canular a également déclaré que le chat était initialement timide et avait peur des gens quand elle l’a accueilli.

Sous la garde des officiers, il a vite commencé à les aimer et à se mêler à eux. Les images vidéo partagé Lan laisse Mao devant un agent de sécurité en uniforme bleu et semble prêt pour une sieste. Il se déplace ensuite sur le poste de garde pour se blottir contre le garde.

Les agents ont arrangé un lit pour cela, et le chat semble être assez intelligent, car il s’est attaché à des personnes portant des uniformes bleus sur une période de trois ans, a ajouté Hoaxing.

L’histoire émouvante a touché le cœur de nombreuses personnes et les internautes ont exprimé leur amour pour l’animal et les pompiers.