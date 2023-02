Cat fait un geste audacieux ; Saute d’un pont pour atterrir parfaitement dans un filet de sécurité

D’autres pourraient avoir besoin de toute une équipe de secours pour les aider à se mettre en sécurité. Mais ce chat autonome n’a besoin que de quelqu’un pour lui tenir un filet de sécurité et le reste, il le fera tout seul. Dans un clip devenu viral sur les réseaux sociaux, un chat est vu coincé sur le pilier d’un survol. Il est dangereusement haut, et toute une équipe de secours est en attente pour aider le félin. Le chat se promène d’abord dans le peu d’espace dont il dispose, puis saute. Atterrissant parfaitement dans le filet de sécurité, il ne perd pas de temps à se précipiter alors que les badauds continuent de chercher. Découvrez le clip ici:

Non seulement les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par la rapidité avec laquelle le chat a fui la scène, mais aussi pour avoir reconnu où se trouvait le filet de sécurité. D’autres ont fait remarquer qu’en regardant comment le chat avait accompli cette tâche avec une telle facilité, il semblait que le félin l’avait déjà fait auparavant. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Je ne savais pas que les pompiers faisaient cela aussi, c’était très bien de voir la foi en l’humanité restaurée.”

« Rien ne serait arrivé même s’il avait sauté sur la route. Leur corps est fait ainsi. J’ai vu un chat sauter du quatrième au cinquième étage et courir », a écrit un autre utilisateur.

Certains utilisateurs avaient des questions complètement différentes dans leur tête. « Kya sirf main he hun jo soch raha hai ki woh billi wahan pauchi kaise ? (Suis-je le seul à penser comment le chat est-il arrivé là ?) »

Internet est rempli de chats en mission impossible. Un de ces clips a fait surface sur les réseaux sociaux et a montré la façon unique d’un chat de traverser une balustrade en fer. Le clip a quitté Internet en deux parties alors que le chat adopte des manières ressemblant à un serpent. Le chat se fraye un chemin en zigzag sur une fine balustrade de fer d’une fenêtre. Le félin marche sur la pointe des pieds sur ses pattes et glisse son corps élancé à travers les étroites ouvertures verticales de la balustrade. Bien que le message d’origine ne soit plus disponible, la vidéo a également été partagée par d’autres.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été divertis par cette façon inhabituelle de franchir une balustrade en fer. Sûrement, d’autres chats auraient pu adopter quelque chose de plus facile.

