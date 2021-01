Les chats sont généralement tristement célèbres sur Internet pour leur manque d’empathie. Contrairement aux chiens, qui passent leurs moments d’éveil à essayer d’attirer ou de prêter attention à leurs compagnons humains, les chats préfèrent généralement être laissés seuls et faire ce que les chats aiment faire. Même si Internet adore les vidéos de chaton, il s’agit généralement davantage de chats faisant des choses stupides. Cependant, une vidéo virale de chat montre que les chats peuvent être très empathiques et alertes à propos de leurs amis humains.

Une vidéo partagée par un conservateur vidéo sur Twitter montre un chat qui surveille avec diligence un enfant en bas âge. Le petit enfant n’est pas en sécurité alors qu’il essaie de saisir des balustrades à un étage élevé. Il y a aussi un chat blanc avec une grande tache brune sur le dos.

Le chat, perché sur une structure à côté de l’enfant, utilise ses pattes pour dissuader l’enfant de s’accrocher à la balustrade. L’enfant est persévérant et continue d’essayer de s’emparer. Le chat retire à plusieurs reprises la main du tout-petit de la balustrade. Il se retourne même pour regarder la personne qui enregistre la vidéo, alertant sur les méfaits de l’enfant.

La vidéo, selon à Indian Express, a d’abord été partagé sur Twitter avant d’être repris par l’utilisateur Twitter @ Buitengebieden.

Le tout-petit essaie alors de s’éloigner, où il ne sera pas arrêté par le chat et reprend ses tentatives de s’accrocher à la balustrade. Mais le chat est aussi résistant que l’enfant. Il quitte sa place et marche sur le rebord du balcon. Là, il n’arrête pas d’empêcher l’enfant d’attraper les tiges d’acier et continue ses tentatives pour garder ce petit humain sain et sauf. Il n’y a pas de détails sur la vidéo à partir de laquelle elle provient ou de quel pays.

La vidéo est rapidement devenue virale et a été retweetée des milliers de fois et compte plus de 136000 likes. Il a un nombre impressionnant de 7,5 millions de vues.

La légende dit: « Son ange gardien… »

Les gens ont rapidement répondu avec leurs opinions sur la vidéo.

Certaines personnes ont noté que l’humain adulte continuait à enregistrer et que le chat semblait faire tout le travail.

Je déteste les chats et je suis d’accord avec ce chat à 100%. Comme WTF bro. Obtenez votre shorty. – Damu K. Bobb (@DamuBobb) 24 janvier 2021

Exactement! « Dois-je tout faire moi-même? » – chimère (@ chimera99539207) 22 janvier 2021

exactement ce que je pensais « bien je dois prendre les choses en main » – riyanna fenty (@pbj_riyanna) 24 janvier 2021

Pour le bien de cet enfant et aussi du chat, qui semble être un bien meilleur parent que les humains filmant pour les goûts, j’espère qu’il y a un filet de sécurité partout dans ce condo, autour de ce balcon et des fenêtres aussi. Les adultes peuvent être si négligents. ! ‍♀️Cat est adorablement attentif, cependant. – Andrea Nunes (@andreanunesfoto) 22 janvier 2021

J’aime cela! Mais je connais les chats mieux que ça. Ce chat dit à ce bébé de sortir de son balcon … – Ons Olivier ️‍ (@drumsandjolie) 23 janvier 2021

C’est gentil, mais est-ce juste moi qui crains que le chat ne tombe par la fenêtre ?? Je ne sais pas quelle est cette hauteur, mais peut-être que les écrans sont en ordre. – Lisa (@ LisaLbm744) 24 janvier 2021

Si ce chat ne suffit pas à vous convaincre que les chats sont des créatures très attentionnées, peut-être qu’une autre vidéo peut vous aider. Une caméra de vidéosurveillance a capturé un chat qui a empêché un tout-petit de tomber dans les escaliers.

Un tout-petit en grenouillère rose rampa vers une porte qui descendait des escaliers. Le chat, qui était assis sur une chaise, bondit à une vitesse fulgurante. Il a presque lutté avec l’enfant jusqu’à ce qu’il se détourne des escaliers et soit de nouveau en sécurité dans la pièce.

Un utilisateur a noté «que les chats essaient littéralement de le prendre par la peau de son cou comme elle le ferait avec un chaton. Wow, c’est tellement incroyable.

« Le chat a mieux pris soin du bébé que les parents réels », a déclaré un autre utilisateur.