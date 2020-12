Cat Deeley dit qu’elle a rejeté SM: TV Live comme un «âne conique».

Elle admet avoir pensé qu’elle était trop cool pour animer le programme pour enfants d’ITV avec Ant et Dec.

Mais elle a eu raison de donner une chance à la série car elle a lancé sa carrière il y a deux décennies et est devenue un succès culte.

Mum-of-two Cat, 44 ans, admet: «Je faisais MTV à l’époque et ils voulaient une fille.

«J’ai fini par aller les voir parce que l’un des producteurs m’a appelé et m’a dit: ‘J’ai cette émission’ et je me suis dit ‘Je ne sais pas’.







(Image: SMTV)



«J’étais tellement stupide, je pensais que j’étais trop cool pour ça. Quelle charge de baloney!

«Je sentais que je ne voulais pas faire de télé pour enfants. Et il a dit: «Écoutez, venez rencontrer les gars». Alors je suis entré, je les ai rencontrés et ça a été génial.

SM: TV a été lancé en 1998 et présentait le jeu de longue date Wonkey Donkey – où les téléspectateurs étaient invités à nommer ce qu’ils avaient vu devant eux en deux mots, Dec devenant de plus en plus frustré lorsque les candidats avaient une mauvaise réponse.

L’émission du samedi matin a duré jusqu’en 2003 et a attiré 2,5 millions de téléspectateurs au plus fort de sa popularité. Mais ça n’a pas bien commencé.







(Image: Caractéristiques Rex)









(Image: ITV)



Au début, le trio était un désastre, mais la série a finalement décollé et a fait de Brummie Cat un nom familier.

Elle n’a pas regardé en arrière depuis – elle a joué le rôle principal dans Dancing with the Stars aux États-Unis.

«Quand nous avons commencé, nous étions absolument nulles», raconte Cat à BBC Radio 2.

«C’était horrible. Mais nous nous sommes un peu améliorés, avons formé cette chimie et avons commencé à faire des croquis et à être un peu stupides. C’est à ce moment-là que c’est devenu vraiment amusant.