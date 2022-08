Cat Dad chante mélodieusement à Feline dans une adorable vidéo

C’est un autre jour, et une autre vidéo de chat qui est devenue virale. Seulement cette fois, ce n’est pas le félin mais son propriétaire qui a retenu l’attention des internautes. Le clip posté sur Instagram montre un propriétaire de chat parlant à son animal de compagnie avec une chanson. Le clip s’ouvre sur un homme qui rit et explique comment son mari chante à leur chat. L’homme promène ensuite la caméra dans une autre pièce où son mari, tenant le chat dans ses bras, converse via une chanson – mélodieuse il faut le dire. “Frankie est un chat venu de l’espace”, lit-on dans la légende.

L’adorable conversation de l’homme a fait exploser Internet, recueillant plus d’un million de vues et une tonne de commentaires sur Instagram. Appréciant le chant de l’homme, les utilisateurs ont demandé où ils achetaient le billet pour cette comédie musicale. “C’est la meilleure chose qui soit”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a qualifié le clip de “précieux”.

Les gens ont plaisanté en disant que le chat n’aimait pas le fait que leur conversation soit filmée. “Le chat n’est pas amusé”, lit-on dans un commentaire.

En réaction à la vidéo, quelques utilisateurs ont également partagé l’histoire d’eux chantant pour leurs chats. “Je chante aussi tout le temps pour mes chats mais malheureusement pour eux, je suis un mauvais chanteur lol”, a écrit une personne.

Dans une autre vidéo virale similaire, un homme a été vu en train de présenter son chien de compagnie à un chat du quartier. Le vieil homme, en promenade avec son chien, ramasse l’animal pour l’amener près du chat près des buissons sur le trottoir.

Le chien lève la patte pour caresser le chat qui recule d’un pas en supposant qu’il s’agit d’un danger. Cependant, ils se mettent rapidement à l’aise et commencent à se tapoter sans se blesser.

Après l’introduction des animaux, l’homme repose le chien au sol et tapote le chat avant de poursuivre sa promenade. La vidéo a recueilli près de 8 millions de vues sur TikTok ainsi qu’un flot de réactions.

