Cat Consoling Crying Owner est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

Les animaux de compagnie sont appelés à juste titre le véritable compagnon d’une personne. Bien qu’ils soient incapables de parler, ces animaux s’expriment par leurs actions. Si vous êtes vous-même un parent d’animal de compagnie, vous devez connaître le sentiment de rentrer à la maison avec votre compagnon à quatre pattes après une journée de travail stressante. Ils remplissent votre cœur de joie, vous remontant le moral presque instantanément. Que vous possédiez un animal de compagnie ou que vous vous considériez comme un amoureux des animaux, cette vidéo virale d’un chat réconfortant son propriétaire vous fera sûrement lever les yeux.

Un compte Twitter nommé Buitengebieden a déposé l’adorable vidéo virale sur la plateforme de micro-blogging. Le court clip de 8 secondes capture un homme allongé sur un canapé alors que des larmes coulent sur ses yeux. On suppose qu’il est contrarié par quelque chose. Le chat de compagnie de l’homme, monté sur sa poitrine, peut être vu regardant attentivement son propriétaire.

Afin de consoler son propriétaire, le félin lève doucement sa patte et la pose sur la joue pleine de larmes de l’homme. L’acte doux et réfléchi semble être le message silencieux du chat d’essayer de dire à son propriétaire bien-aimé que tout ira bien. Ensuite, le doux petit animal à moustaches se blottit contre l’homme pendant que ce dernier caresse affectueusement la tête de l’animal.

“Rien ne va changer…” a lu le tweet de la publication. Au moment où la vidéo désormais virale a marqué sa présence sur Twitter, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas pu s’empêcher de réagir au clip réconfortant. “Le chat a l’air triste et inquiet”, a noté un utilisateur. “Ces yeux”, a souligné un autre. “… rien de plus doux que d’être consolé par votre animal de compagnie”, a déclaré le troisième individu.

Le chat a vraiment l’air triste et inquiet😔— Archana Gamgothri (@archa_gamgothri) 16 novembre 2022

… rien de plus doux que d’être consolé par votre animal de compagnie— nahatsu (@ProllyProlly99) 16 novembre 2022

Jusqu’à présent, la jolie vidéo a attiré plus de 1,9 million de vues et a reçu plus de 109,8 000 likes sur Twitter. Les animaux de compagnie faisant des câlins à leurs humains ne sont pas un phénomène rare. Dans un autre cas, un chien a été vu en train de faire des câlins à son propriétaire chaque fois qu’il sortait pour des promenades ou des promenades occasionnelles.

La vidéo montre un chien levant ses pattes avant pour embrasser son propriétaire. Dès que l’homme se penche, l’adorable boule de poils lui fait un câlin chaleureux en guise de remerciement.

