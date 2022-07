Cat-Color Myth Busted: Votre chat tigré orange n’est pas plus stupide que ses copains félins

La renommée virale récente d’un chat tigré orange nommé Jorts a conduit à des débats sur la question de savoir si Jorts était moins intelligent que les autres chats simplement parce qu’il avait une fourrure orange. Certains ont dit qu’il était injuste et préjudiciable de juger le félin en fonction de son apparence.

Mais existe-t-il vraiment un lien médicalement connu entre la couleur du pelage du chat et sa personnalité ou son intelligence ? Les gens le pensent, mais pas la science, Zarah Haiemédecin-chef de la San Diego Humane Society, m’a dit.

“Bien qu’il puisse y avoir des composants génétiques associés à la couleur du pelage qui ont également un impact sur la personnalité, il existe peu de preuves scientifiques démontrant que c’est le cas chez les chats domestiques”, a déclaré Hedge, qui a cinq chats de différentes couleurs.

L’idée que la couleur de la fourrure dicte la personnalité n’est pas aussi folle qu’il n’y paraît. Certaines études montrent des associations entre la couleur du pelage chez d’autres mammifères et leur comportement – renards argentés, pour un. Mais cela n’a pas été prouvé chez les chats domestiques. Et la couleur de la fourrure des chats peut varier même au sein d’une même race. Le chat domestique à poil court se décline dans de nombreuses couleurs de fourrure, donc vraiment, les stéréotypes comparent souvent des pommes avec des pommes.

Pourtant, même si les chats n’agissent pas d’une certaine manière à cause de la couleur de leur fourrure, nous, les humains, pourrions penser qu’ils le font, et cela peut causer des problèmes.

“Bien qu’il n’y ait pas de preuves solides liant la couleur du pelage à la personnalité, les gens, dans une certaine mesure, prennent probablement des décisions sur le chat à amener chez eux en fonction de cela”, déclare Hedge. “Cela peut amener les gens à avoir des attentes irréalistes quant à la façon dont le chat se comportera à la maison.”

Chats orange : amicaux mais faibles ?

Examinons les stéréotypes : les chats tigré orange sont considérés par beaucoup comme les félins les plus grégaires, bien que certains, comme on l’a vu avec l’étrange saga Jorts et Jean, pensent que les chats tigré orange sont aussi les moins intelligents.

“J’ai certainement vu et travaillé avec des centaines de chats tigré orange et vu une grande variété de types de personnalité”, dit Hedge. “Je dirais que l’éducation et la socialisation d’un chat aux humains, aux autres animaux et aux différents environnements jouent un rôle plus important [than fur color] dans leur personnalité globale et comment ils interagissent avec les humains.”

Les chats orange sont également les favoris de la culture pop. Morris le chat, la mascotte de la nourriture pour chats 9 Lives et les chats de bande dessinée Garfield et Heathcliff sont orange. Hedges suppose que les créateurs de ces personnages avaient peut-être des chats orange comme animaux de compagnie, mais note que les artistes ont peut-être été influencés par le stéréotype des chats orange comme étant plus amicaux et plus sociaux.

“D’un point de vue marketing, cela a du sens”, dit-elle.

‘Tortitude’ et smokings ludiques

Vous avez un chat écaille de tortue ? Ces chats peuvent appartenir à de nombreuses races différentes, mais ont un pelage tricolore distinctif. Votre tortie semble-t-elle particulièrement impertinente et vivante ? Cela correspond également au stéréotype concernant leur modèle de couleur.

“Il y a eu une croyance de longue date que les chats tricolores ont ce qu’on a appelé la” Tortitude “ou l’attitude d’écaille de tortue”, dit Hedges. “Les écailles de tortue sont connues pour être plus épicées et impertinentes.”

Mais elle note qu’une étude de 2016 de l’Université de Californie à Davis a trouvé peu de différence dans l’attitude des chats entre les différentes couleurs de pelage.

“J’ai aussi entendu dire que les chats de smoking ont tendance à être plus joueurs” que la plupart des chats, dit Hedges. “Et bien sûr, il y a eu une longue superstition autour des chats noirs. Et ayant vécu avec de nombreux chats différents au fil des ans, et travaillant avec beaucoup d’autres au refuge, je peux dire que ces stéréotypes ne sont pas vrais. Chaque chat a sa propre personnalité. .”