Cat 4 se dirige toujours vers la Floride alors que les gens évacuent

(Cette histoire sera mise à jour.)

L’ouragan Milton, désormais de catégorie 4, atteindra la côte ouest de la Floride mercredi soir ou dans l’obscurité de jeudi matin, sous la forme d’un ouragan majeur, produisant onde de tempête jusqu’à 15 pieds dans la côte de l’État entre Cape Coral et Yankeetown.

Tout le sud de la Floride, y compris le comté de Palm Beach, est soumis à un avertissement de tempête tropicale. Un avertissement de tempête tropicale signifie que des vents de force tempête tropicale sont attendus dans les 36 heures.

Le milieu du cône de trajectoire prévu de Milton, qui est resté relativement constant mais s’est légèrement orienté vers le sud tôt mardi, se rapproche de la zone vulnérable de Tampa Bay.

Un nombre « important » de personnes devraient être évacuées

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, affirme qu’il y a encore beaucoup d’incertitude concernant l’ouragan Milton, mais l’État se prépare à accotements d’autoroute ouverts pour des évacuations massives à venir.

Les comtés individuels font appels d’évacuation. « Une fois que ces commandes seront tombées de tous les comtés, je pense qu’il y aura un nombre important de personnes », a déclaré DeSantis.

Le ministère des Transports de Floride surveille le trafic et, dès que la vitesse de déplacement descendra à 40 mph, l’État commencera à ouvrir les accotements pour réduire les embouteillages, selon le secrétaire d’État aux Transports, Jared Perdue.

51 comtés de Floride sous état d’urgence

Outre le comté de Palm Beach, 50 autres comtés de Floride sont soumis à une état d’urgence: Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Glades, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lafayette, Lake, Lee, Levy, Madison, Lamantin, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie Sumter, Suwanee , comtés de Taylor, Union et Volusia.

PBIA toujours ouvert lundi

Depuis 15 heures le lundi 7 octobre, PBI est ouvert et opérationnel. Les responsables de l’aéroport surveillent les prévisions concernant l’ouragan Milton et annonceront tout changement dans les opérations sur les réseaux sociaux et sur leur site Web à l’adresse pbia.org. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations sur les vols.

Écoles publiques du comté de Palm Beach

Autobus scolaire du comté de Palm Beach à West Palm Beach, le vendredi 13 mars 2020.

Le district scolaire du comté de Palm Beach a annulé tous les cours et activités parascolaires du mercredi 9 octobre et du jeudi 10 octobre. Les cours réguliers sont toujours prévus pour le mardi 8 octobre.

Palm Beach Atlantic University ferme ses portes mardi à 17h

L’université fermera son campus de West Palm Beach à 17 heures et son campus d’Orlando à 14 heures le mardi 8 octobre. Elle poursuivra l’enseignement académique à distance jusqu’au vendredi 11 octobre. Mercredi, une évaluation approfondie sera faite suite à la tempête avant la réouverture. Pour d’autres mises à jour, veuillez surveiller les PBA mises à jour de tempête page.

La Florida Atlantic University toujours ouverte

Depuis le dimanche 6 octobre à 14h15, l’université a déclaré qu’il n’y avait aucun changement opérationnel sur les campus de la Florida Atlantic University. Il est conseillé aux étudiants, aux professeurs et au personnel de surveiller tous les canaux de communication, y compris la page de statut de l’université (fau.edu/conseil), la page d’accueil de l’Université (fau.edu), la hotline Florida Atlantic 1-888-8FAUOWL (832-8695), e-mail, SMS, téléphone et médias locaux.

Palm Beach State College fermé mardi et mercredi

Le Palm Beach State College sera fermé les mardi 8 et mercredi 9 octobre. Tous les professeurs et le personnel devraient travailler à distance le mardi 8 octobre. Tous les cours (en personne et en ligne), les activités parascolaires et les événements spéciaux. sera annulé mardi et mercredi. Une mise à jour sera publiée le mardi 8 octobre à midi. Toutes les autres mises à jour seront publiées sur www.pbsc.edu .

###

Brightline suspend certains trains de West Palm Beach cette semaine

Ligne lumineuse ne fera pas circuler de trains entre West Palm Beach et Orlando toute la journée mercredi et jeudi en raison des effets possibles de Ouragan Miltona annoncé la société lundi 7 octobre sur X, anciennement Twitter.

De plus, le départ de Miami mardi à 19h45 se terminera à West Palm Beach.

Sinon, toutes les autres routes du sud de la Floride devraient fonctionner mardi.

Fermeture de la réserve faunique de Busch mercredi et jeudi

L’établissement fermera au public les mercredi 8 et jeudi 9 octobre et cessera d’accepter des patients dans son centre de réadaptation mercredi midi. Il est conseillé aux gens de consulter les réseaux sociaux du sanctuaire pour savoir quand ils rouvriront pour une éventuelle admission de patients jeudi.

Le centre scientifique et l’aquarium de Cox ferment mercredi

Le centre sera fermé le mercredi 9 octobre.

Le zoo de Palm Beach pourrait fermer mardi

Le zoo prévoit de fermer mardi jusqu’à la fin de la tempête. Pour l’instant, leur garantie jours de pluie est en vigueur : les visiteurs recevront un laissez-passer pour retourner au zoo au cours des 30 prochains jours au cas où ils devraient écourter leur voyage en raison de la météo. Les laissez-passer seront fournis à la porte d’entrée à l’entrée.

L’un des ours du Palm Beach Zoo & Conservation savoure une légère collation sous la pluie. À l’approche de l’ouragan Milton, le zoo prévoit de fermer ses portes le mardi 8 octobre pour la durée de la tempête.

Fermeture de la jetée de Lake Worth Beach

La ville de Lake Worth Beach a fermé la jetée de Lake Worth Beach, également connue sous le nom de jetée municipale William O. Lockhart, le lundi 7 octobre à 10 h. Une fois les intempéries calmées, leur personnel évaluera tout dommage et rouvrira la jetée. quand il est sécuritaire de le faire.

Clematis by Night au centre-ville de West Palm Beach annulé

En raison de l’ouragan Milton, Clematis by Night avec le groupe Slip and the Spinouts est annulé le jeudi 10 octobre.

Supermarchés Publix

Même si tous les magasins situés sur la trajectoire actuelle de la tempête sont ouverts, cela pourrait changer. Restez à jour avec le site Web Publix. Cliquez ici pour voir les heures d’ouverture spécifiques du magasin pour votre emplacement.

Kristina Webb, journaliste au Palm Beach Daily News, a contribué à ce rapport.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Mises à jour en direct de l’ouragan Milton : Cat 4 se dirige toujours vers la Floride