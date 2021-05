Casualty apporte Death in Paradise et Doctors stars dans le dernier remaniement de la distribution

CASUALTY accueille deux nouvelles stars dans son line-up qui ont déjà joué dans Death in Paradise et Doctors.

Osi Okerafor, qui a joué dans Death in Paradise et King Gary, et Elinor Lawless qui a joué dans Doctors, Shakespeare et Hathaway, ont rejoint le casting du plus ancien drame médical aux heures de grande écoute au monde en tant que nouveaux personnages Matthew et Stevie.

Le premier à se joindre est Osi qui jouera le personnage de Matthew, un greffier suppléant avec une histoire de pratique de la médecine dans les points chauds du monde et un amour profond et durable pour la vieille flamme Fenisha.

Matthew devrait apparaître à l’écran plus tard ce mois-ci.

Cela laissera probablement les fans se demander comment Ethan va-t-il réagir à l’arrivée de Matthew dans l’équipe, s’il y a encore une étincelle entre Fenisha et Matthew, et comment les trois équipes vont-elles travailler ensemble dans une équipe d’urgence soudée?

Plus tard dans l’année, le feuilleton de la BBC célébrera son 35e anniversaire avec des épisodes spéciaux, notamment en accueillant un autre personnage.

Elinor se joindra à Stevie, un nouveau consultant que le public rencontrera au cours de ces épisodes.

La BBC a également taquiné que les téléspectateurs seront «également réunis avec un ou deux vieux visages».

Osi Okerafor a déclaré: «C’est un plaisir de faire partie de l’équipe Casualty.

«Tout le monde ici est vraiment sympathique et c’est un environnement très excitant dans lequel travailler.

«Je suis ravi que les téléspectateurs voient l’amour de Matthew pour ses patients et sa volonté de faire tout ce qu’il faut pour prendre soin d’eux; c’est une qualité que j’admire vraiment en lui.

Elinor Lawless déclare: «Je suis absolument ravie de rejoindre le merveilleux casting de Casualty!

« Stevie Nash est certainement une force avec laquelle il faut compter et semble prêt à ébouriffer quelques plumes dans le Holby ED! »

Loretta Preece, productrice de la série Casualty, a commenté: «Je suis ravie qu’Osi et Elinor rejoignent la famille Casualty.

«En tant qu’acteur, Osi a tout pour plaire; il est beau et débonnaire, sensible et constant, passionné et imprévisible. Osi a été très agréable de travailler avec lui et Olivia et lui ont un lien très spécial à l’écran.





«Avec la performance magnifiquement stratifiée d’Osi, nous révélons lentement des courants sous-jacents profonds – il est bien plus qu’un homme de premier plan romantique classique.

Loretta a poursuivi: «Eli est une actrice exceptionnelle et une force de la nature.

«Avec Stevie, Eli apporte une énergie nouvelle et dangereuse dans notre monde – elle est charismatique, contemporaine, convaincante et parfois très troublante.

«Son caractère merveilleux et sa trame de fond additive sont une partie passionnante de la définition d’une nouvelle ère passionnante pour Casualty alors que nous entrons dans notre 35e année.»

Casualty est une production de BBC Studios et se poursuit le samedi sur BBC One et BBC iPlayer.