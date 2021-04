«En vivant, je serai prêt, le pied dans les étriers, à défendre la patrie, la révolution et le socialisme», Castro a déclaré vendredi aux délégués du parti lors d’une convention à La Havane.

Raul est premier secrétaire du Parti communiste cubain depuis 2011, date à laquelle il a remplacé son défunt frère, Fidel Castro. Fidel est devenu Premier ministre (plus tard président) de Cuba après la révolution de 1959, et premier secrétaire du parti deux ans plus tard.

Raul Castro a démissionné de la présidence en 2018, lorsque Miguel Diaz-Canel a repris le bureau, mais est resté à la tête du parti.

Cuba reste l’un des derniers États communistes existants, malgré que Raul Castro ait introduit quelques réformes limitées du marché libre en 2011. Le système de santé et le taux d’alphabétisation du pays sont impressionnants par rapport à certains pays capitalistes, mais les biens de consommation sont difficiles à trouver. Un salaire d’État à Cuba n’est que de 20 dollars par mois, et il n’y a que 173 000 voitures entre les 11 millions d’habitants du pays.

Quel que soit le parti loyaliste qui remplira les chaussures de Castro, il devra faire face à une économie stagnante et à des relations tendues avec les États-Unis. Alors que Donald Trump a sanctionné et interdit les voyages et le commerce avec la nation insulaire pendant son mandat, le président Joe Biden a promis de dégeler les relations avec Cuba. Cependant, il n’a encore changé aucune des politiques de Trump.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!