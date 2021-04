Castlevania est un anime qui ne ressemble à rien d’autre. Basée sur la série de jeux vidéo culte sur les vampires, cette série sombre et graphique suit Trevor Belmont, un chasseur de vampires légendaire, alors qu’il traverse le royaume pour combattre toutes les manières des créatures sombres. Sans parler du casting de stars de la liste A qui ont signé, Bill Nighy étant un incontournable la saison dernière.

Les fans seront sans aucun doute ravis d’apprendre que l’émission reviendra pour une quatrième saison. Mais quand cela aura-t-il lieu et sur quoi pouvons-nous nous attendre à ce que l’intrigue se déroule? Nous avons découvert tout ce que nous savons jusqu’à présent et l’avons rassemblé ici pour vous. Nous avons également des rafles similaires pour d’autres adaptations de jeux Netflix, notamment The Witcher et Cyberpunk: Edgerunners.