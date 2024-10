Castlevania : Nocturne fait une pause dans un avenir incertain

Castlevania : Nocturne reviendra sur Netflix avec de nouveaux épisodes l’année prochaine, mais il s’avère que le personnel est maintenu dans le flou en attendant de savoir si la série pourra ou non continuer. Castlevania a été l’une des franchises majeures avec Netflix car elle a non seulement pu profiter de quatre saisons pour raconter sa propre histoire d’anime originale, mais la franchise a ensuite continué avec une nouvelle série animée se déroulant des centaines d’années dans le futur, Castlevania : Nocturne. La première saison s’est peut-être terminée sur un cliffhanger, mais heureusement, la saison 2 est déjà en route.

Castlevania : Nocturne est actuellement en préparation pour revenir sur Netflix avec la saison 2 en janvier 2025, mais il s’avère que ceux qui sont derrière la série sont actuellement en pause de production, les nouveaux épisodes étant pour la plupart terminés. En tant que directeur Samuel Deats partagé avec ses fans sur les réseaux sociauxceux qui sont dans les coulisses ont fait une pause jusqu’à ce que Castlevania : Nocturne La saison 2 fait sa première et ils découvrent si elle sera renouvelée ou non pour une potentielle saison 3. Ce qui signifie que les fans devraient soutenir la saison à venir dès sa diffusion s’ils souhaitent que la série continue.

Castlevania : Nocturne obtiendra-t-il une saison 3 ?

Comme Deats l’a partagé avec les fans sur X, Castlevania : Nocturne La production de la saison 2 est en grande partie terminée et l’équipe est donc actuellement en pause en attendant de savoir s’il y en aura davantage ou non. « Pour ceux d’entre vous qui se demandent, maintenant que Castlevania : Nocturne S2 est en grande partie terminé, nous faisons une pause jusqu’à la sortie et nous découvrons si nous sommes renouvelés. Cela va sans dire, mais si vous voulez voir plus de spectacles de Castlevania qualité, veuillez soutenir S2 lors de sa sortie ! » Comme le mentionne Deats, les fans devront le vérifier lors de sa première pour avoir les meilleures chances de renouvellement.

Netflix peut être un peu difficile à prédire si une série originale continuera ou non avec plus de saisons. Parce qu’ils ne partagent pas souvent les détails concrets du téléspectateur pour chaque nouvelle version, de l’extérieur, tout dépend davantage du fait qu’une série bénéficie ou non d’une tonne de soutien visible au début. La première semaine (ou dans certains cas, le jour) de sortie est la plus importante pour une série, car ses performances dès le début déterminent si une série est renouvelée ou non. Et parfois, même dans ce cas, cela ne suffit pas, même pour les franchises qui ont historiquement bien réussi pour le service de streaming comme Castlevania.

Quand regarder Castlevania : Nocturne Saison 2

La meilleure façon d’aider Castlevania : Nocturne La meilleure chance de revenir pour une autre saison est de la vérifier dès sa première. Castlevania : Nocturne La saison 2 sera diffusée sur Netflix en janvier 2025, mais n’a pas encore fixé de date de sortie concrète au moment de cette publication. L’équipe et les acteurs de la première saison reviennent pour la deuxième saison, avec Kevin Kolde et Clive Bradley en tant que showrunners (Bradley s’occupant également des tâches d’écriture), Samuel et Adam Deats en tant que réalisateurs et Project 51 Productions et Powerhouse Animation produisant la saison. pour Netflix.

La première saison s’est terminée par un énorme cliffhanger qui a réintroduit Alucard dans la série pour affronter un nouvel ennemi puissant, et la nouvelle saison taquine qu’elle mettra en vedette le favori des fans. Castlevania : Symphonie de la nuit titre de jeu vidéo pour ce qui pourrait arriver ensuite, car Alucard est désormais une entité beaucoup plus forte qu’il n’était vu dans l’original. Castlevania série sortie auparavant.