Castlevania : date de sortie de Nocturne, intrigue, distribution et bandes-annonces

Castlevania est l’une des animations Netflix les plus acclamées par la critique. La série est basée sur une série de jeux d’horreur gothiques développés par le studio japonais Konami. L’intrigue du jeu se concentre principalement sur le combat entre le comte Dracula et la famille Belmont, de fervents tueurs de vampires.

La série animée, créée par Warren Ellis, a fait ses débuts en 2017 et a duré quatre saisons. Il raconte l’histoire de l’amour de Dracula pour une femme humaine, Lisa, qui est ensuite brûlée vive comme sorcière. En conséquence, les habitants de Valachie font face à la vengeance sanglante du puissant vampire, qui décide de détruire l’humanité avec son armée de démons.

La seule personne dans ce pays ravagé capable de combattre Dracula est Trevor Belmont, un descendant de tueurs de vampires. Il fait équipe avec la sorcière Sypha Belnades et le fils de Dracula, le dhampir Alucard.

Les fans auront bientôt la chance de visionner la suite de la série. Voici tout ce que nous savons sur le spin-off intitulé Castlevania : Nocturne.

Netflix

Le nouveau conte de l’univers sombre de Castlevania arrivera sur Netflix le jeudi 28 septembre 2023. La saison 1 comprendra huit épisodes de 25 minutes.

Castlevania : intrigue nocturne

Préparez-vous à un saut significatif dans le temps et dans l’espace avec le spin-off de Castlevania. La série originale se déroule à la fin du Moyen Âge. Dans Nocturne, les événements sanglants se dérouleront en France en 1792.

La Grande Révolution française servira de toile de fond, avec Richter Belmont, un lointain descendant de Trevor et Sypha, comme personnage principal. La parente de Richter, Maria Renard, devrait également apparaître dans la série. L’intrigue de Castlevania : Nocturne dérive des jeux Castlevania : Rondo of Blood et de sa suite, Symphony of the Night.

Comme le dit la description de la série :

France, 1792 – l’apogée de la Révolution française. Dans une région reculée de l’ouest de la France, l’aristocratie contre-révolutionnaire a forgé une alliance avec un terrifiant Messie vampire, qui promet de « manger le soleil » et de libérer une armée de vampires et de créatures nocturnes pour écraser la révolution et asservir l’humanité. Annette, une sorcière des Caraïbes, part à la recherche de Richter Belmont, dernier descendant de la légendaire famille des chasseurs de vampires, pour diriger la résistance.

Netflix

Dans Castlevania : Nocturne, nous ne verrons pas les personnages de la série précédente. L’exception, bien sûr, pourrait être Dracula, qui reviendra probablement pour semer à nouveau le chaos et la destruction. Nous pourrions également rencontrer son fils immortel, Alucard.

Castlevania : casting et équipe de Nocturne

Les acteurs suivants sont confirmés pour apparaître dans la série :

Edward Bluemel – Richter Belmont

– Richter Belmont Pixie Davies – Marie Renard

– Marie Renard Ainsiso Mbedu – Annette, une sorcière caribéenne

– Annette, une sorcière caribéenne Zahn McClarnon – Olrox, le vampire qui tue la mère de Richter

– Olrox, le vampire qui tue la mère de Richter SydneyJames Harcourt – Édouard

– Édouard Nastassja Kinski – Terra, une alliée de Richter

– Terra, une alliée de Richter Franka Potente – Erzsebet Báthory, la reine des vampires

Clive Bradley (Castlevania) et Kevin Kolde (Trapped) sont les showrunners de la série. Clive Bradley, Zodwa Nyoni, Temi Oh et Testament sont responsables du scénario.

Castlevania : bandes-annonces de Nocturne

Le premier teaser présente Richter Belmont et annonce l’arrivée du Messie Vampire :

La bande-annonce officielle de Castlevania : Nocturne vous emmènera dans un monde de magie, de révolution cruelle et de vampires assoiffés de sang :

